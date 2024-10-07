В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов

Posted 7 октября, 12:00
Published 7 октября, 12:00
Modified 7 октября, 12:02
Updated 7 октября, 12:02
Днем в понедельник, 7 октября, температура воздуха поднимется до +28 градусов, однако ночью она резко упадет до +13 градусов. Снижение температуры воздуха будет сопровождаться умеренным юго-западным ветром до четырех метров в секунду.
Во вторник, 8 октября, ситуация нормализуется. Температурный диапазон составит от +11 градусов ночью до +19 — днем. Ветер усилится до семи метров в секунду. Ожидается кратковременный дождь.
А вот в среду, 9 октября, температурная разница составит 13 градусов. Синоптики рассказали, что днем воздух прогреется до +22 градусов, но ночью — столбики термометров опустятся до +9 градусов.
Добавим, что перепады температуры могут негативно отразиться на метеозависимых жителях региона, особенно на пожилых людях, детях и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В эти дни рекомендуется тщательнее следить за своим здоровьем.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове может обновиться температурный рекорд 25-летней давности.