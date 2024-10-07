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Posted 7 октября, 12:00

Published 7 октября, 12:00

Modified 7 октября, 12:02

Updated 7 октября, 12:02

В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 15 градусов

В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов

7 октября 2024, 12:00
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 15 градусов
В Ростове-на-Дону ожидаются резкие перепады температуры в течение нескольких дней, информирует гидрометцентр России.

Днем в понедельник, 7 октября, температура воздуха поднимется до +28 градусов, однако ночью она резко упадет до +13 градусов. Снижение температуры воздуха будет сопровождаться умеренным юго-западным ветром до четырех метров в секунду.

Во вторник, 8 октября, ситуация нормализуется. Температурный диапазон составит от +11 градусов ночью до +19 — днем. Ветер усилится до семи метров в секунду. Ожидается кратковременный дождь.

А вот в среду, 9 октября, температурная разница составит 13 градусов. Синоптики рассказали, что днем воздух прогреется до +22 градусов, но ночью — столбики термометров опустятся до +9 градусов.

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Добавим, что перепады температуры могут негативно отразиться на метеозависимых жителях региона, особенно на пожилых людях, детях и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В эти дни рекомендуется тщательнее следить за своим здоровьем.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове может обновиться температурный рекорд 25-летней давности.

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