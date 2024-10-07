В Ростове продлят запрет для транспорта и пешеходов у Ворошиловского моста

Департамент автомобильных дорог рассказал, что в Кировском районе Ростова-на-Дону недалеко от Ворошиловского моста ведется строительство жилого комплекса. Из-за работ будет действовать запрет на перемещение автомобилей и пешеходов по улице Донской вдоль здания №46–50 и по улице Береговой возле дома №37/1.