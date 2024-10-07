В Ростове продлят запрет для транспорта и пешеходов у Ворошиловского моста

Posted 7 октября, 09:25
Published 7 октября, 09:25
Modified 7 октября, 09:27
Updated 7 октября, 09:27
Департамент автомобильных дорог рассказал, что в Кировском районе Ростова-на-Дону недалеко от Ворошиловского моста ведется строительство жилого комплекса. Из-за работ будет действовать запрет на перемещение автомобилей и пешеходов по улице Донской вдоль здания №46–50 и по улице Береговой возле дома №37/1.
Ограничения необходимы для свободного проезда строительной техники на территорию будущего элитного ЖК. Запрет начнет действовать с 8 октября и продлится до 20 декабря включительно.
До этого RostovGazeta рассказала, что в октябре появятся массовые ограничения для автомобилистов Ростова-на-Дону.