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Posted 7 октября, 09:25

Published 7 октября, 09:25

Modified 7 октября, 09:27

Updated 7 октября, 09:27

В Ростове продлят запрет на проезд транспорта рядом с Ворошиловским мостом

В Ростове продлят запрет для транспорта и пешеходов у Ворошиловского моста

7 октября 2024, 09:25
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове продлят запрет на проезд транспорта рядом с Ворошиловским мостом
В Ростове-на-Дону почти до конца года ограничат проезд транспортных средств и передвижение пешеходов в районе Ворошиловского моста. Сведения размещены на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог рассказал, что в Кировском районе Ростова-на-Дону недалеко от Ворошиловского моста ведется строительство жилого комплекса. Из-за работ будет действовать запрет на перемещение автомобилей и пешеходов по улице Донской вдоль здания №46–50 и по улице Береговой возле дома №37/1.

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Ограничения необходимы для свободного проезда строительной техники на территорию будущего элитного ЖК. Запрет начнет действовать с 8 октября и продлится до 20 декабря включительно.

До этого RostovGazeta рассказала, что в октябре появятся массовые ограничения для автомобилистов Ростова-на-Дону.

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