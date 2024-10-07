В Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника донского ГУ МЧС Сергея Филиппова. Генерал-лейтенант проработал в региональном отделении ведомства четыре года. Весной 2020 года он стал врио главы, а уже в конце осени полноценно вступил на пост.