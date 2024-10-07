В Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧС

Posted 7 октября, 16:40
Published 7 октября, 16:40
Modified 7 октября, 16:42
Updated 7 октября, 16:42
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника донского ГУ МЧС Сергея Филиппова. Генерал-лейтенант проработал в региональном отделении ведомства четыре года. Весной 2020 года он стал врио главы, а уже в конце осени полноценно вступил на пост.
Добавим, что в общей сложности Филиппов прослужил в МЧС России около 10 лет. На сегодняшний день неизвестно, кто займет освободившееся место.
Утром в Таганроге Ростовской области взорвалась машина. Инцидент произошел на улице 1-я Котельная, 31а. Водитель открыл машину и почти сел в нее, как вдруг раздался мощный хлопок. Очевидцы предположили, что кто-то мог незаметно разместить на днище машины взрывоопасный предмет.
Водитель остался жив, а вот машина повредилась. На задней части левого крыла покорежился метал, вздулась краска и подгорело колесо.
Добавим, что происшествие подтвердила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, никто не пострадал, а службы экстренного реагирования незамедлительно приехали на место ЧП.
Утром в Ростове-на-Дону на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского случился пожар в здании заведения общественного питания «Вкусно — и точка». Очевидцы рассказали, что огня не было видно, но все помещение заполнилось дымом.
На место происшествия выехали восемь спасателей и две автоцистерны. Пожарные потушили огонь на двух квадратных метрах. Очагом возгорания оказалась фритюрница, которая вспыхнула во время готовки.
Добавим, что никто не пострадал. Посетители и сотрудники общепита самостоятельно покинула задымленный ресторан. Более точную причину пожара установят дознаватели МЧС.