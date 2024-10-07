rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 16:40

Published 7 октября, 16:40

Modified 7 октября, 16:42

Updated 7 октября, 16:42

В Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧС

В Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧС

7 октября 2024, 16:40
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧС
Президент Владимир Путин отправил в отставку главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова, тем временем в Таганроге взорвался автомобиль, а в Ростове-на-Дону загорелось заведение «Вкусно — и точка» на Доватора. Итоги дня от RostovGazeta.

Увольнение Филиппова

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника донского ГУ МЧС Сергея Филиппова. Генерал-лейтенант проработал в региональном отделении ведомства четыре года. Весной 2020 года он стал врио главы, а уже в конце осени полноценно вступил на пост.

Добавим, что в общей сложности Филиппов прослужил в МЧС России около 10 лет. На сегодняшний день неизвестно, кто займет освободившееся место.

в общей сложности Филиппов прослужил в МЧС России около 10 лет.в общей сложности Филиппов прослужил в МЧС России около 10 лет.
в общей сложности Филиппов прослужил в МЧС России около 10 лет.. Фото: 61.mchs.gov.ru
Интенсивность движения на М-4 в Ростовской области вдвое превысила норматив
Узнать подробнее

Взрыв автомобиля

Утром в Таганроге Ростовской области взорвалась машина. Инцидент произошел на улице 1-я Котельная, 31а. Водитель открыл машину и почти сел в нее, как вдруг раздался мощный хлопок. Очевидцы предположили, что кто-то мог незаметно разместить на днище машины взрывоопасный предмет.

Водитель остался жив, а вот машина повредилась. На задней части левого крыла покорежился метал, вздулась краска и подгорело колесо.

Добавим, что происшествие подтвердила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, никто не пострадал, а службы экстренного реагирования незамедлительно приехали на место ЧП.

Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
Узнать подробнее

Полыхающий общепит

Утром в Ростове-на-Дону на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского случился пожар в здании заведения общественного питания «Вкусно — и точка». Очевидцы рассказали, что огня не было видно, но все помещение заполнилось дымом.

Утром в Ростове-на-Дону на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского случился пожар в здании ресторана общественного питания «Вкусно и точка»Утром в Ростове-на-Дону на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского случился пожар в здании ресторана общественного питания «Вкусно и точка»
Утром в Ростове-на-Дону на пересечении улицы Доватора и проспекта Малиновского случился пожар в здании ресторана общественного питания «Вкусно и точка». Фото: 1MI

На место происшествия выехали восемь спасателей и две автоцистерны. Пожарные потушили огонь на двух квадратных метрах. Очагом возгорания оказалась фритюрница, которая вспыхнула во время готовки.

Добавим, что никто не пострадал. Посетители и сотрудники общепита самостоятельно покинула задымленный ресторан. Более точную причину пожара установят дознаватели МЧС.

Читайте также:
В Таганроге упал беспилотник, а от губернатора потребовали победить коррупцию на ДонуПокореженный металл и обугленный склад: что осталось после атаки БПЛА в ТаганрогеНа кухне все черное: появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Пожар#Взрыв#Транспорт#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобиль#Автомобили#Указ Путина#Мощный взрыв#МЧС России#Возгорание#Тушение#Происшествия
Подпишитесь