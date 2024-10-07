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Posted 7 октября, 10:02

Published 7 октября, 10:02

Modified 7 октября, 10:04

Updated 7 октября, 10:04

В Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев кубарем с трассыг

В Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы

7 октября 2024, 10:02
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
В Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев кубарем с трассыг
В Ростовской области молодой мотоциклист не справился с управлением, съехал с автодороги и перевернулся. Парень умер на месте, информирует Госавтоинспекция.

Утром 7 октября на дороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — подъезд к поселку Шолоховский» в Ростовской области произошла смертельная авария. 28-летний водитель мотоцикла Honda CBR 600 двигался слишком близко к другому транспортному средству и не справился с управлением. Байк вылетел с трассы и опрокинулся.

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От сильнейшего удара молодой человек погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.

Двумя днями ранее в донском регионе произошло еще одно серьезное ДТП с участием мотоцикла. 15-летний школьник наехал на легковой автомобиль.

#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Смертельное ДТП#Гибель человека#Мотоцикл#Мотоциклист#Происшествия
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