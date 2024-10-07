В Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы

Posted 7 октября, 10:02
Published 7 октября, 10:02
Modified 7 октября, 10:04
Updated 7 октября, 10:04
Утром 7 октября на дороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — подъезд к поселку Шолоховский» в Ростовской области произошла смертельная авария. 28-летний водитель мотоцикла Honda CBR 600 двигался слишком близко к другому транспортному средству и не справился с управлением. Байк вылетел с трассы и опрокинулся.
От сильнейшего удара молодой человек погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.
Двумя днями ранее в донском регионе произошло еще одно серьезное ДТП с участием мотоцикла. 15-летний школьник наехал на легковой автомобиль.