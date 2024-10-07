В Ростовской области ущерб после падения обломков БПЛА превысил 12 млн рублей

Posted 7 октября, 15:30
Published 7 октября, 15:30
Modified 7 октября, 15:32
Updated 7 октября, 15:32
Напомним, что утром 29 сентября на территории лесничества Милютинского района начался пожар после падения сбитого беспилотного летательного аппарата. Огонь не могли потушить около 36 часов. За это время пламя уничтожило 215 гектаров лесного массива.
По словам Морозова, сумма ущерба лесному хозяйству после страшного возгорания составляет 12,6 миллиона рублей. Уничтоженный массив планируют восстановить. На пораженной территории высадят крымские и обыкновенные сосны, выращенные в питомнике региона.
Ранее сильный ветер не давал потушить еще один пожар, но уже между Ростовом-на-Дону и Батайском. Полыхающую территорию тушили 30 спасателей и вертолет Ми-8.