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Posted 7 октября, 11:06

Published 7 октября, 11:06

Modified 7 октября, 11:08

Updated 7 октября, 11:08

В центре Ростова-на-Дону обустроили еще пять платных парковок

В центре Ростова-на-Дону обустроили еще пять платных парковок

7 октября 2024, 11:06
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова-на-Дону обустроили еще пять платных парковок
В центральной части Ростова-на-Дону появилось пять дополнительных платных парковок, информирует горадминистрация.

С 7 октября текущего года по переулку Крепостному в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию новые парковочные места. По нечетной стороне переулка, а именно на участке от улицы Суворова до здания №87 появилось 13 платных парковок и два места для автомобилей, управляемых инвалидами. Кроме того, на участке от Суворова до Большой Садовой обустроили еще два парковочных места.

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По четной стороне переулка на отрезке между улицами Пушкинская и Максима Горького организовали еще 13 платных стоянок и два парковочных места для инвалидов.

Добавим, что жители домов, рядом с которыми появились платные парковки, могут оформить право на бесплатное размещение транспортного средства. Это можно сделать через Сервисный центр оператора платных парковок.

До этого в сентябре в донской столице появилось более 60 новых платных парковочных мест.

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