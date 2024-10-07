В центре Ростова-на-Дону обустроили еще пять платных парковок

С 7 октября текущего года по переулку Крепостному в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию новые парковочные места. По нечетной стороне переулка, а именно на участке от улицы Суворова до здания №87 появилось 13 платных парковок и два места для автомобилей, управляемых инвалидами. Кроме того, на участке от Суворова до Большой Садовой обустроили еще два парковочных места.