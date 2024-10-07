Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова. Он прослужил на этом посту четыре года. С 1 мая 2020-го генерал-лейтенант внутренней службы был назначен врио главы, а с конца ноября того же года полноценно возглавил региональное управление.