Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов

Posted 7 октября, 12:16
Published 7 октября, 12:16
Modified 7 октября, 12:18
Updated 7 октября, 12:18
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова. Он прослужил на этом посту четыре года. С 1 мая 2020-го генерал-лейтенант внутренней службы был назначен врио главы, а с конца ноября того же года полноценно возглавил региональное управление.
Как оказалось, Филиппов был не единственным генералом, кто лишился прежней работы. С должности сняли руководителя управления Следкома России по Ставропольскому краю Игоря Иванова, который дослужился до звания генерал-майора юстиции.
Аналогичная ситуация с замдиректора департамента оперативного УМЧС генерал-майором Александром Молчановым и начальником подмосковного УМЧС генерал-лейтенанта Сергея Полетыкиным.
Также, по информации РИА «Новости», в список уволенных попал глава Следкома по Бурятии Вячеслав Сухоруков.
Кто оставшиеся три генерала, СМИ не уточняет, как и причину их увольнения. Документ об увольнениях генералов еще не опубликован на сайте Кремля, информация будет уточняться.