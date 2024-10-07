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Posted 7 октября, 12:16

Published 7 октября, 12:16

Modified 7 октября, 12:18

Updated 7 октября, 12:18

Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов

Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов

7 октября 2024, 12:16
Фото: 1MI
Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов
Помимо Сергея Филиппова, руководящих должностей в различных ведомств лишились еще семь человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии с должности начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова. Он прослужил на этом посту четыре года. С 1 мая 2020-го генерал-лейтенант внутренней службы был назначен врио главы, а с конца ноября того же года полноценно возглавил региональное управление.

Как оказалось, Филиппов был не единственным генералом, кто лишился прежней работы. С должности сняли руководителя управления Следкома России по Ставропольскому краю Игоря Иванова, который дослужился до звания генерал-майора юстиции.

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Аналогичная ситуация с замдиректора департамента оперативного УМЧС генерал-майором Александром Молчановым и начальником подмосковного УМЧС генерал-лейтенанта Сергея Полетыкиным.

Также, по информации РИА «Новости», в список уволенных попал глава Следкома по Бурятии Вячеслав Сухоруков.

Кто оставшиеся три генерала, СМИ не уточняет, как и причину их увольнения. Документ об увольнениях генералов еще не опубликован на сайте Кремля, информация будет уточняться.

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