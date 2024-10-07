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Posted 7 октября, 10:24

Published 7 октября, 10:24

Modified 7 октября, 13:13

Updated 7 октября, 13:13

Водитель пострадал при взрыве автомобиля в Таганроге

Водитель только открыл дверь: в Таганроге взорвался автомобиль

7 октября 2024, 10:24
Фото: Видео ЧП Таганрог ТГ. rostovgazeta.ru
Водитель пострадал при взрыве автомобиля в Таганроге

В Таганроге автомобиль взорвался, когда водитель открыл дверь

В Ростовской области внезапно взорвался автомобиль, когда в него садился водитель, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 7 октября в Таганроге взорвался легковой автомобиль. Водитель открыл дверь и собирался сесть в машину, как прогремел мощный хлопок. Очевидцы предположили, что кто-то разместил на днище транспортного средства взрывчатое устройство. Больше всего пострадало левое заднее крыло авто: краска слезла, метал вздулся, колесо обуглилось.

Водитель выжил, но получил травмы. С утра на месте происшествия работают полицейские, дежурят врачи, спасатели и сотрудники газовой службы.

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Жители региона переживают, что подобное может случиться с кем угодно: «Так могут под любую машину прилепить. Кто-то выполнял задание или что это было?»

«Ужас какой», — пишет шокированный пользователь.

Отметим, что правоохранительные органы о происшествии не сообщали, информация уточняется.

Ранее два человека погибли в страшной аварии с горящим автобусом в Ростовской области.

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