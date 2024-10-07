Водитель только открыл дверь: в Таганроге взорвался автомобиль

Posted 7 октября, 10:24
Published 7 октября, 10:24
Modified 7 октября, 13:13
Updated 7 октября, 13:13
Утром 7 октября в Таганроге взорвался легковой автомобиль. Водитель открыл дверь и собирался сесть в машину, как прогремел мощный хлопок. Очевидцы предположили, что кто-то разместил на днище транспортного средства взрывчатое устройство. Больше всего пострадало левое заднее крыло авто: краска слезла, метал вздулся, колесо обуглилось.
Водитель выжил, но получил травмы. С утра на месте происшествия работают полицейские, дежурят врачи, спасатели и сотрудники газовой службы.
Жители региона переживают, что подобное может случиться с кем угодно: «Так могут под любую машину прилепить. Кто-то выполнял задание или что это было?»
«Ужас какой», — пишет шокированный пользователь.
Отметим, что правоохранительные органы о происшествии не сообщали, информация уточняется.
Ранее два человека погибли в страшной аварии с горящим автобусом в Ростовской области.