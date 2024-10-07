Юрист Габович рассказал, как правильно отказаться от взятки в Ростовской области

Posted 7 октября, 06:27
Published 7 октября, 06:27
Modified 7 октября, 06:29
Updated 7 октября, 06:29
Напомним, что Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу жителя Таганрога. Ему, для избежания уголовного преследования, предложили дать полицейскому взятку — 2,5 миллиона рублей.
Об этом житель Таганрога заявил в правоохранительные органы. На суде он настаивал, чтобы его признали потерпевшим. Однако суды не увидели причиненного ему вреда.
Конституционный суд России вынес вердикт о том, что граждане, отказавшиеся от предложения дать взятку, имеют право на статус потерпевшего в уголовном деле.
Юрист Антон Габович объясняет, что по нашему законодательству, гражданин может быть освобожден от уголовной ответственности и признан потерпевшим, если он откажется давать взятку. Но для этого обязательно нужно проинформировать правоохранительные органы.
«Вопросами подобного рода преступлений у нас занимается Следственный комитет или Федеральная служба безопасности. Сюда и надо обращаться с сообщением о принуждении дать взятку», — подчеркивает эксперт.
По словам собеседника, далее правоохранители расскажут, каким будет алгоритм действия. Возможно, потребуется проведение оперативного эксперимента, когда ростовчанину предложат поучаствовать в схеме передачи взятки специально помеченными деньгами.
Ранее RostovGazeta сообщала, что главному следователю Таганрога грозит 12 лет за посредничество во взятке.