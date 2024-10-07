Юрист Габович рассказал, как правильно отказаться от взятки в Ростовской области

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Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что по закону, преступлением является не только получение, но и дача взятки. Однако наказания за дачу взятки можно избежать, если ростовчанин заявит об этом в правоохранительные органы.