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Posted 7 октября, 08:29

Published 7 октября, 08:29

Modified 7 октября, 09:04

Updated 7 октября, 09:04

Зарплата врачей в Ростовской области перевалила за 100 тысяч рублей

Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей

7 октября 2024, 08:29
Фото: rostovgazeta.ru
Зарплата врачей в Ростовской области перевалила за 100 тысяч рублей
В Ростовской области врачам готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц, однако в регионе сохраняется дефицит медицинских работников.

По информации HH.RU, в России, в том числе и в Ростовской области, врач считается дефицитной профессией. Так, в третьем квартале 2024 года в регионе было открыто 1,3 тысячи вакансий, что составляет 1,8% от общего числа рабочих предложений по стране. На одно предложение в среднем насчитывается 1,5 резюме при норме от 4 до 8.

В среднем по РФ врачи зарабатывают 93,8 тысячи рублей. Согласно сведениями аналитического центра «Люди в цифрах», в Ростовской области медиальная заработная плата медиков варьируется от 60 до 110 тысяч рублей в месяц.

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Ранее RostovGazeta назвала специалистов в Ростовской области, за которыми гоняются работодатели.

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