Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей

По информации HH.RU, в России, в том числе и в Ростовской области, врач считается дефицитной профессией. Так, в третьем квартале 2024 года в регионе было открыто 1,3 тысячи вакансий, что составляет 1,8% от общего числа рабочих предложений по стране. На одно предложение в среднем насчитывается 1,5 резюме при норме от 4 до 8.