Зарплаты пенсионеров в Ростове выросли до 100 тысяч рублей. Кому платят такие деньги?

Posted 7 октября, 15:34
Published 7 октября, 15:34
Modified 7 октября, 15:37
Updated 7 октября, 15:37
Эксперты отмечают, что в условиях дефицита кадров работодатели нанимают специалистов, на которых раньше не обращали особого внимания. К ним относятся студенты, подростки, родители в декрете и пенсионеры. Люди старшего поколения при этом имеют больше преимущество в виде богатого опыта работы.
Пенсионеров стали чаще брать сотрудниками на предприятия и производства. Так, люди старшего поколения могут найти работу как плиточники-отделочники. Заработная плата у таких специалистов составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Работнику предстоит облицовывать плиткой стены полы и потолки. Приоритетом для компаний является опыт работы соискателей.
Фабрикам по производству мягкой мебели в Ростове-на-Дону требуются резчики поролона. Им готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц. Работодатели рассматривают как опытных специалистов, так и новичков, которых обучат необходимым навыкам. В обязанности сотрудника входит нарезка поролоновых деталей по готовым размерам и лекалам.
Человека пенсионного возраста готовы нанять на позицию швеи в Ростове. Заработная плата такого специалиста в среднем составляет около 90 тысяч рублей в месяц. В обязанности потенциального сотрудника входит пошив разной одежды из текстиля. Работодатели также готовы предоставить сотрудники проживание и корпоративные скидки.
Изготовитель накладного кармана — специалист, который занимается шитьём накладных карманов, например, для одежды или сумок. На такую работу в Ростове также готовы нанять пенсионера. Как и швея, такой сотрудник может заработать до 100 тысяч рублей ежемесячно. Работодателям важно, чтобы соискатель имел опыт работы на промышленном швейном оборудовании.
В обязанности такого сотрудника входит работа с прессформами для литья пластмасс под давлением. Нанять работодатели готовы в том числе людей пенсионного возраста. Им обещают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц, обучение и полный соцпакет.
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