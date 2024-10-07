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Posted 7 октября, 15:34

Published 7 октября, 15:34

Modified 7 октября, 15:37

Updated 7 октября, 15:37

Стало известно, на какие вакансии с большим доходом берут пенсионеров в Ростове

Зарплаты пенсионеров в Ростове выросли до 100 тысяч рублей. Кому платят такие деньги?

7 октября 2024, 15:34
Фото: Unsplash
Стало известно, на какие вакансии с большим доходом берут пенсионеров в Ростове

Зарплаты для пенсионеров в Ростове выросли до 100 тысяч рублей

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Эксклюзив
В Ростове пенсионеры могут найти работу практически во всех сферах и на различных условиях, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Эксперты отмечают, что в условиях дефицита кадров работодатели нанимают специалистов, на которых раньше не обращали особого внимания. К ним относятся студенты, подростки, родители в декрете и пенсионеры. Люди старшего поколения при этом имеют больше преимущество в виде богатого опыта работы.

Плиточник-отделочник

Пенсионеров стали чаще брать сотрудниками на предприятия и производства. Так, люди старшего поколения могут найти работу как плиточники-отделочники. Заработная плата у таких специалистов составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Работнику предстоит облицовывать плиткой стены полы и потолки. Приоритетом для компаний является опыт работы соискателей.

Поролонщик

Фабрикам по производству мягкой мебели в Ростове-на-Дону требуются резчики поролона. Им готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц. Работодатели рассматривают как опытных специалистов, так и новичков, которых обучат необходимым навыкам. В обязанности сотрудника входит нарезка поролоновых деталей по готовым размерам и лекалам.

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Швея

Человека пенсионного возраста готовы нанять на позицию швеи в Ростове. Заработная плата такого специалиста в среднем составляет около 90 тысяч рублей в месяц. В обязанности потенциального сотрудника входит пошив разной одежды из текстиля. Работодатели также готовы предоставить сотрудники проживание и корпоративные скидки.

Человека пенсионного возраста готовы нанять на позицию швеи в РостовеЧеловека пенсионного возраста готовы нанять на позицию швеи в Ростове
Человека пенсионного возраста готовы нанять на позицию швеи в Ростове. Фото: Unsplash

Изготовитель накладного кармана

Изготовитель накладного кармана — специалист, который занимается шитьём накладных карманов, например, для одежды или сумок. На такую работу в Ростове также готовы нанять пенсионера. Как и швея, такой сотрудник может заработать до 100 тысяч рублей ежемесячно. Работодателям важно, чтобы соискатель имел опыт работы на промышленном швейном оборудовании.

Слесарь инструментальщик

В обязанности такого сотрудника входит работа с прессформами для литья пластмасс под давлением. Нанять работодатели готовы в том числе людей пенсионного возраста. Им обещают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц, обучение и полный соцпакет.

Ранее RostovGazeta рассказала, как и куда устроить на работу подростка в 2024 году в Ростове.

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