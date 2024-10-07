Зарплаты пенсионеров в Ростове выросли до 100 тысяч рублей. Кому платят такие деньги?

Эксперты отмечают, что в условиях дефицита кадров работодатели нанимают специалистов, на которых раньше не обращали особого внимания. К ним относятся студенты, подростки, родители в декрете и пенсионеры. Люди старшего поколения при этом имеют больше преимущество в виде богатого опыта работы.