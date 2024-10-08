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Posted 8 октября, 17:29

Published 8 октября, 17:29

Modified 8 октября, 17:29

Updated 8 октября, 17:29

Пробка в восемь километров сохраняется на трассе М-4 в Ростовской области

Автобусы пропускают рейсы из-за гигантских пробок на М-4 в Ростовской области

8 октября 2024, 17:29
Фото: для иллюстрации. 1MI
Пробка в восемь километров сохраняется на трассе М-4 в Ростовской области
Пробка в восемь километров сохраняется на трассе М-4 в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка собралась на трассе в районе посёлка Красный Колос. Длина затора составляет почти восемь километров. Движение затруднено уже несколько часов.

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Портал 1рнд пишет, что из-за пробки автобусы пропускают рейсы. Дело в том, что по участку трассы, где собрался затор, постоянно ездят местные жители из близлежащих посёлков. Они вынуждены подстраиваться под работу общественного транспорта. Сейчас автобусы либо отменяют рейсы, либо приходят с интервалом в четыре часа.

Сама пробка связана с ремонтными работами на участке М-4 «Дон». Они продлятся два месяца.

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