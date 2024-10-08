Автобусы пропускают рейсы из-за гигантских пробок на М-4 в Ростовской области

Портал 1рнд пишет, что из-за пробки автобусы пропускают рейсы. Дело в том, что по участку трассы, где собрался затор, постоянно ездят местные жители из близлежащих посёлков. Они вынуждены подстраиваться под работу общественного транспорта. Сейчас автобусы либо отменяют рейсы, либо приходят с интервалом в четыре часа.