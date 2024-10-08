Буцаев опроверг слухи о смешивании ТКО из разных баков в мусоровозах

По словам Буцаева, с начала реформы в 2019 году в РЭО регулярно обсуждаются слухи о том, что мусор собирается раздельно, а потом один мусоровоз забирает все в один бак. Однако, когда в РЭО предлагали указать конкретные регионы или примеры такого сбора, никто не смог привести убедительных данных. Глава РЭО охарактеризовал эти слухи как устойчивый фейк.