Буцаев опроверг слухи о смешивании ТКО из разных баков в мусоровозах

Posted 8 октября, 09:56
Published 8 октября, 09:56
Modified 8 октября, 09:56
Updated 8 октября, 09:56
Это заявление он сделал на пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности» в ходе молодежного дня, который прошел 7 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ), сообщает gorod55.ru.
По словам Буцаева, с начала реформы в 2019 году в РЭО регулярно обсуждаются слухи о том, что мусор собирается раздельно, а потом один мусоровоз забирает все в один бак. Однако, когда в РЭО предлагали указать конкретные регионы или примеры такого сбора, никто не смог привести убедительных данных. Глава РЭО охарактеризовал эти слухи как устойчивый фейк.
Тем не менее Буцаев отметил, что в отдельных ситуациях раздельно собранные отходы могут случайно смешиваться во время транспортировки или сортировки.
Глава РЭО акцентировал внимание на том, что начинать нужно с себя. Если каждый будет ответственно подходить к выполнению своей работы, это обеспечит общий успех. Такой подход позволит добиваться успеха на каждом последующем этапе. Например, если человек участвует в раздельном сборе отходов, он уже делает значительный шаг к повышению эффективности переработки.
РЭО призывает фиксировать подобные нарушения и сообщать о них через сервис «РЭО Радар». В этом сервисе можно оставить жалобы и уведомления по таким вопросам, как незаконные мусорные полигоны, проблемы с вывозом мусора, сброс отходов первого класса опасности, нелегальная утилизация, а также нарушения на свалках, неприятные запахи и нехватка контейнеров для раздельного сбора. Среди новых категорий выделяются «Несвоевременный вывоз» и «Нарушение содержания контейнерной площадки».
Форум РЭФ проходит 7–9 октября. В ходе мероприятия состоится молодежный день и деловая программа. Организаторами выступают Российский экологический оператор и Правительство РФ в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.