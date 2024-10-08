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Posted 8 октября, 10:03

Published 8 октября, 10:03

Modified 8 октября, 10:03

Updated 8 октября, 10:03

Буцаев: Отрасль ТКО нуждается в 300 тысячах кадров

Буцаев: Отрасль ТКО нуждается в 300 тысячах кадров

8 октября 2024, 10:03
Фото: Википедия
В ходе сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности» на молодежном дне Российского экологического форума генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в течение пяти лет в сфере обращения с отходами потребуется 300 тыс. специалистов.

Буцаев акцентировал внимание на том, что нехватка кадров в этой области является особенно выраженной, пишет newsnn.ru. В течение следующих трех лет спрос на специалистов оценивается в 90 тысяч человек, а в долгосрочной перспективе, до пяти лет, эта цифра может возрасти до 300 тысяч работников в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Если учесть смежные области, такие как логистика, банковская сфера и сопутствующие услуги, потребность в кадрах может увеличиться в три раза. Отрасль обращения с ТКО характеризуется разнообразием и открыта для профессионалов разных направлений — от юристов до узкопрофильных специалистов, таких как технологи и методологи.

Он также отметил, что для РЭО молодежь играет важную роль в процессе реформирования системы обращения с отходами. В этой связи организация поддерживает различные программы, направленные на молодежь. В 2021 году был учрежден консорциум «Экономика замкнутого цикла», объединяющий более 35 образовательных учреждений и множество компаний. В более чем 10 вузах открыты специализированные кафедры с возможностью бюджетного обучения.

Кроме того, РЭО разрабатывает учебные материалы для преподавателей, готовящих молодых специалистов.

Помимо этого, РЭО реализует проект по экологизации линейки форумов в сотрудничестве с Росмолодежью. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров выразил признательность коллегам из РЭО и сообщил, что в их программе уже более 40 форумов. Более того, работа по экологизации расширилась и на другие мероприятия вне форумов Росмолодежи. В настоящее время агентство и РЭО выступают консалтерами по экологичной организации других форумов.

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