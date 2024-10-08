Буцаев: Отрасль ТКО нуждается в 300 тысячах кадров

Буцаев акцентировал внимание на том, что нехватка кадров в этой области является особенно выраженной, пишет newsnn.ru. В течение следующих трех лет спрос на специалистов оценивается в 90 тысяч человек, а в долгосрочной перспективе, до пяти лет, эта цифра может возрасти до 300 тысяч работников в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Если учесть смежные области, такие как логистика, банковская сфера и сопутствующие услуги, потребность в кадрах может увеличиться в три раза. Отрасль обращения с ТКО характеризуется разнообразием и открыта для профессионалов разных направлений — от юристов до узкопрофильных специалистов, таких как технологи и методологи.