ФАС предложила повысить тариф на электроэнергию в Ростовской области на 12,5%

Повысить тариф на электроснабжение в регионе могут с 1 июля следующего года. Федеральная антимонопольная служба определила минимальные и максимальные значения индексации тарифа. Именно на них должны ориентироваться региональные власти. В Ростовской области ведомство предлагает увеличить предельный уровень тарифа на 12,5%.