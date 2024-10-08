ФАС предложила повысить тариф на электроэнергию в Ростовской области на 12,5%

Posted 8 октября, 15:18
Published 8 октября, 15:18
Modified 8 октября, 15:19
Updated 8 октября, 15:19
Повысить тариф на электроснабжение в регионе могут с 1 июля следующего года. Федеральная антимонопольная служба определила минимальные и максимальные значения индексации тарифа. Именно на них должны ориентироваться региональные власти. В Ростовской области ведомство предлагает увеличить предельный уровень тарифа на 12,5%.
Из данных ФАС следует, что минимальный тариф на электричество в пределах соцнормы может составить 5,89 рублей рубля за киловатт-час, а максимальный — 5,9 рублей за киловатт-час
При этом минимальный тариф на электроэнергию сверх соцнормы может вырасти до 8,23 рубля за киловатт-час, а максимальный — до 8,24 рубля за киловатт-час.
Также сообщалось, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы.
Ранее часть жителей Ростовской области освободили от уплаты комиссии по ЖКУ.