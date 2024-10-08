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Posted 8 октября, 15:18

Published 8 октября, 15:18

Modified 8 октября, 15:19

Updated 8 октября, 15:19

ФАС предложила повысить тариф на электроэнергию в Ростовской области на 12,5%

ФАС предложила повысить тариф на электроэнергию в Ростовской области на 12,5%

8 октября 2024, 15:18
Фото: 1MI
ФАС предложила повысить тариф на электроэнергию в Ростовской области на 12,5%
Антимонопольщики предложили поднять на 12,5% предельный уровень тарифа на электричество в Ростовской области, следует из данных на портале правовых документов.

Повысить тариф на электроснабжение в регионе могут с 1 июля следующего года. Федеральная антимонопольная служба определила минимальные и максимальные значения индексации тарифа. Именно на них должны ориентироваться региональные власти. В Ростовской области ведомство предлагает увеличить предельный уровень тарифа на 12,5%.

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Из данных ФАС следует, что минимальный тариф на электричество в пределах соцнормы может составить 5,89 рублей рубля за киловатт-час, а максимальный — 5,9 рублей за киловатт-час

При этом минимальный тариф на электроэнергию сверх соцнормы может вырасти до 8,23 рубля за киловатт-час, а максимальный — до 8,24 рубля за киловатт-час.

Также сообщалось, что в 2025 году цены на услуги ЖКХ подорожают больше, чем в предыдущие годы.

Ранее часть жителей Ростовской области освободили от уплаты комиссии по ЖКУ.

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