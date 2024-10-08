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Posted 8 октября, 14:59

Published 8 октября, 14:59

Modified 8 октября, 15:00

Updated 8 октября, 15:00

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в октябре

8 октября 2024, 14:59
Фото: ArtPhoto_studio/Freepik
Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области
В Ростовской области радиационный фон находится в пределах допустимой нормы, информирует Северо-Кавказское УГМС.

По сведениям гидрометцентра на 7 октября, на радиационно-опасных объектах ЮФО сила дозы гамма-излучения составила от 0,07 до 0,18 микрозиверт в час. Угрозы загрязнения окружающей среды нет. В зоне Ростовской АЭС мощность ионизирующего излучения варьируется от 0,10 до 0,18 микрозиверт в час, что является абсолютной нормой.

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Добавим, что примерно 80% ежегодной дозы облучения человек получает из окружающей среды, а остальные 20% выпадают на медпроцедуры. В связи с чем не стоит переживать о наличие АЭС в регионе. При исправной работе предприятия мощности излучения не хватит для разрушения клеток, появления ожогов и возникновения лучевой болезни.

Ранее учёные доложили о проверке почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию. Подробнее об исследовании в материале RostovGazeta.

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