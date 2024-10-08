Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в октябре

Добавим, что примерно 80% ежегодной дозы облучения человек получает из окружающей среды, а остальные 20% выпадают на медпроцедуры. В связи с чем не стоит переживать о наличие АЭС в регионе. При исправной работе предприятия мощности излучения не хватит для разрушения клеток, появления ожогов и возникновения лучевой болезни.