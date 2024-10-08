Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в октябре

Posted 8 октября, 14:59
Published 8 октября, 14:59
Modified 8 октября, 15:00
Updated 8 октября, 15:00
По сведениям гидрометцентра на 7 октября, на радиационно-опасных объектах ЮФО сила дозы гамма-излучения составила от 0,07 до 0,18 микрозиверт в час. Угрозы загрязнения окружающей среды нет. В зоне Ростовской АЭС мощность ионизирующего излучения варьируется от 0,10 до 0,18 микрозиверт в час, что является абсолютной нормой.
Добавим, что примерно 80% ежегодной дозы облучения человек получает из окружающей среды, а остальные 20% выпадают на медпроцедуры. В связи с чем не стоит переживать о наличие АЭС в регионе. При исправной работе предприятия мощности излучения не хватит для разрушения клеток, появления ожогов и возникновения лучевой болезни.
Ранее учёные доложили о проверке почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию. Подробнее об исследовании в материале RostovGazeta.