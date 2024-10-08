Главный нарколог Ростовской области назвала города, где больше всего зависимых

Posted 8 октября, 09:59
Published 8 октября, 09:59
Modified 8 октября, 10:01
Updated 8 октября, 10:01
Только по официальным данным, в регионе насчитывается почти 13 тысяч потребителей наркотиков. Из них чуть больше семи тысяч человек — зависимые люди.
«Это данные официальной статистики, которые показывают нам тех, кто добровольно обратился за медицинской помощью, а также направлен судами на исполнение обязательного лечения, диагностики и реабилитационных мероприятий в рамках исполнения административного или уголовного наказания. Вы же понимаете, что это только вершина айсберга», — говорит главный нарколог Ростовской области Елена Малышко.
По словам врача, большая часть наркозависимых находится в Ростове и других крупных городах области. Меньше проблема наркотиков беспокоит небольшие населённые пункты.
«Города области являются эпицентрами притяжения молодых людей, миграционных потоков, центрами образования, досуга и отдыха — эти объективные условия используют, в том числе и криминальные элементы», — объясняет Елена Малышко.
В числе прочих причин наркомании собеседница издания назвала доступность наркотиков, влияние наркобизнеса и недостаточную работу полиции. Также проблему усугубляют экономические кризисы и безработица.
Ранее сообщалось, что жителей Ростова начнут сажать за пропаганду наркотиков.