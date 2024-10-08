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Posted 8 октября, 09:59

Published 8 октября, 09:59

Modified 8 октября, 10:01

Updated 8 октября, 10:01

Главный нарколог Ростовской области назвала города, где больше всего зависимых

Главный нарколог Ростовской области назвала города, где больше всего зависимых

8 октября 2024, 09:59
Фото: rostovgazeta.ru
Главный нарколог Ростовской области назвала города, где больше всего зависимых
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Эксклюзив
Крупные города Ростовской области — главный эпицентр наркомании, рассказала в интервью корреспонденту RostovGazeta главный нарколог региона Елена Малышко.

Только по официальным данным, в регионе насчитывается почти 13 тысяч потребителей наркотиков. Из них чуть больше семи тысяч человек — зависимые люди.

«Это данные официальной статистики, которые показывают нам тех, кто добровольно обратился за медицинской помощью, а также направлен судами на исполнение обязательного лечения, диагностики и реабилитационных мероприятий в рамках исполнения административного или уголовного наказания. Вы же понимаете, что это только вершина айсберга», — говорит главный нарколог Ростовской области Елена Малышко.
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По словам врача, большая часть наркозависимых находится в Ростове и других крупных городах области. Меньше проблема наркотиков беспокоит небольшие населённые пункты.

«Города области являются эпицентрами притяжения молодых людей, миграционных потоков, центрами образования, досуга и отдыха — эти объективные условия используют, в том числе и криминальные элементы», — объясняет Елена Малышко.

В числе прочих причин наркомании собеседница издания назвала доступность наркотиков, влияние наркобизнеса и недостаточную работу полиции. Также проблему усугубляют экономические кризисы и безработица.

Ранее сообщалось, что жителей Ростова начнут сажать за пропаганду наркотиков.

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