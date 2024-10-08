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Posted 8 октября, 06:02

Published 8 октября, 06:02

Modified 8 октября, 06:04

Updated 8 октября, 06:04

Красная икра подорожала на 25% в Ростовской области. Рассказываем, почему

Красная икра станет недоступной роскошью для ростовчан. Рассказываем, почему

8 октября 2024, 06:02
Фото: 1MI
Красная икра подорожала на 25% в Ростовской области. Рассказываем, почему

За год цены на красную икру в Ростовской области выросли на 25%

По сравнению с октябрем прошлого года цены на красную икру выросли на 25% и могут продолжить увеличиваться до Нового года, сообщают СМИ.

Предположительно, до 1 января 2025 года стоимость красной икры может подскочить еще на 10%. Причиной стал увеличившийся спрос вкупе с неурожайным годом.

Однако снижение вылова лососевых циклично. Как сообщает ТАСС со ссылкой на минсельхоза РФ Оксану Лут, в 2025 году цена может снова вырасти, если выловят больше рыбы. В 2024 году вылов лососевых видов составил порядка 250-260 тысяч тонн, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

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Чиновница добавила, что икра не относится к социальным продуктам, поэтому сильно рост цен не смогут удержать. Тем не менее, за ними планируют следить и договариваться с производителями.

Однако дорожают и продукты из условного ежемесячного набора. Оптовые цены на картофель взлетели почти в два раза в Ростовской области.

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