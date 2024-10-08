Красная икра станет недоступной роскошью для ростовчан. Рассказываем, почему

Posted 8 октября, 06:02
Published 8 октября, 06:02
Modified 8 октября, 06:04
Updated 8 октября, 06:04
Предположительно, до 1 января 2025 года стоимость красной икры может подскочить еще на 10%. Причиной стал увеличившийся спрос вкупе с неурожайным годом.
Однако снижение вылова лососевых циклично. Как сообщает ТАСС со ссылкой на минсельхоза РФ Оксану Лут, в 2025 году цена может снова вырасти, если выловят больше рыбы. В 2024 году вылов лососевых видов составил порядка 250-260 тысяч тонн, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.
Чиновница добавила, что икра не относится к социальным продуктам, поэтому сильно рост цен не смогут удержать. Тем не менее, за ними планируют следить и договариваться с производителями.
Однако дорожают и продукты из условного ежемесячного набора. Оптовые цены на картофель взлетели почти в два раза в Ростовской области.