Красная икра станет недоступной роскошью для ростовчан. Рассказываем, почему

Однако снижение вылова лососевых циклично. Как сообщает ТАСС со ссылкой на минсельхоза РФ Оксану Лут, в 2025 году цена может снова вырасти, если выловят больше рыбы. В 2024 году вылов лососевых видов составил порядка 250-260 тысяч тонн, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.