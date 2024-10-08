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Posted 8 октября, 06:51

Published 8 октября, 06:51

Modified 8 октября, 06:53

Updated 8 октября, 06:53

Мощный геомагнитный шторм накрыл Ростовскую область 8 октября

Мощный геомагнитный шторм накрыл Ростовскую область 8 октября

8 октября 2024, 06:51
Фото: Unsplash
Мощный геомагнитный шторм накрыл Ростовскую область 8 октября
Магнитная буря достигла третьего уровня силы (G3) из пяти возможных, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

По Ростовской области ударил мощный магнитный шторм. За последние сутки ученые зафиксировали пять волн. После полудня 7 октября Землю накрыла слабая буря, уровня G1. К 15:00 мск она усилилась до второго уровня, когда глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достиг шести единиц (Kp=6 из 9 возможных).

Магнитная буря продолжила бушевать до самой ночи и немного ослабла ночью. К утру 8 октября шторм усилился до уровня G3 (Кр=7).

Магнитная буря накроет Ростовскую область дважды в октябре
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Не исключено, что мощный шторм вызван крупнейшей вспышкой на Солнце. Ранее буря ожидалась с 4 по 6 октября, однако по данным Лаборатории солнечной активности, ее так и не было в эти дни. Сколько продлится нынешний шторм, остается лишь догадываться. По прогнозу, он уже должен закончиться.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ученые#Земля#Магнитная буря#Геомагнитная активность
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