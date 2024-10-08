Мощный геомагнитный шторм накрыл Ростовскую область 8 октября

Не исключено, что мощный шторм вызван крупнейшей вспышкой на Солнце. Ранее буря ожидалась с 4 по 6 октября, однако по данным Лаборатории солнечной активности, ее так и не было в эти дни. Сколько продлится нынешний шторм, остается лишь догадываться. По прогнозу, он уже должен закончиться.