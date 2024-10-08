Мощный геомагнитный шторм накрыл Ростовскую область 8 октября

Posted 8 октября, 06:51
Published 8 октября, 06:51
Modified 8 октября, 06:53
Updated 8 октября, 06:53
По Ростовской области ударил мощный магнитный шторм. За последние сутки ученые зафиксировали пять волн. После полудня 7 октября Землю накрыла слабая буря, уровня G1. К 15:00 мск она усилилась до второго уровня, когда глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достиг шести единиц (Kp=6 из 9 возможных).
Магнитная буря продолжила бушевать до самой ночи и немного ослабла ночью. К утру 8 октября шторм усилился до уровня G3 (Кр=7).
Не исключено, что мощный шторм вызван крупнейшей вспышкой на Солнце. Ранее буря ожидалась с 4 по 6 октября, однако по данным Лаборатории солнечной активности, ее так и не было в эти дни. Сколько продлится нынешний шторм, остается лишь догадываться. По прогнозу, он уже должен закончиться.