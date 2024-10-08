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Posted 8 октября 2024, 19:14

Published 8 октября 2024, 19:14

Modified 8 октября 2024, 19:16

Updated 8 октября 2024, 19:16

На охрану мостов в Ростовской области выделят почти 70 миллионов рублей

На охрану мостов в Ростовской области выделят почти 70 миллионов рублей

8 октября 2024, 19:14
Фото: Изображение Midjourney. На охрану мостов в Ростовской области выделят почти 70 миллионов рублей
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для охраны мостов, эстакад и путепроводов в нескольких районах региона, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Задание разбито на пять тендеров по районам. Охрана потребуется семи объектам в Азовском районе (23,2 миллиона рублей), шести — в Матвеево-Курганском (11,6 миллиона) и трех — в Куйбышевском (11,6 миллиона). Еще по два объекта находятся в Чертковском и Миллеровском районах. На них выделят еще по 11,6 миллиона рублей.

Общая стоимость услуг достигает 69,6 миллиона рублей. Средства планируют выделить из бюджета Ростовской области.

Патрулировать объекты будут сотрудники в защитных шлемах и жилетах, с наручниками, резиновыми дубинками и нагрудными видеорегистраторами — отечественного производства. С собой у охранников должны быть средства связи (мобильный телефон и рация) и фонарик. В случае необходимости они могут вызвать также сотрудников ФСБ, МВД или МЧС.

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Контракт рассчитан на год: с 22 ноября 2024 года по 30 ноября 2025-го. Все это время патрули будут следить за тем, чтобы не было подозрительных предметов на мостах и плавсредств — в ближайших водоемах.

Ранее появился тендер на ремонт дорог в Ростовской области стоимостью более пяти миллиардов рублей.

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