На охрану мостов в Ростовской области выделят почти 70 миллионов рублей

Posted 8 октября, 19:14
Published 8 октября, 19:14
Modified 8 октября, 19:16
Updated 8 октября, 19:16
Задание разбито на пять тендеров по районам. Охрана потребуется семи объектам в Азовском районе (23,2 миллиона рублей), шести — в Матвеево-Курганском (11,6 миллиона) и трех — в Куйбышевском (11,6 миллиона). Еще по два объекта находятся в Чертковском и Миллеровском районах. На них выделят еще по 11,6 миллиона рублей.
Общая стоимость услуг достигает 69,6 миллиона рублей. Средства планируют выделить из бюджета Ростовской области.
Патрулировать объекты будут сотрудники в защитных шлемах и жилетах, с наручниками, резиновыми дубинками и нагрудными видеорегистраторами — отечественного производства. С собой у охранников должны быть средства связи (мобильный телефон и рация) и фонарик. В случае необходимости они могут вызвать также сотрудников ФСБ, МВД или МЧС.
Контракт рассчитан на год: с 22 ноября 2024 года по 30 ноября 2025-го. Все это время патрули будут следить за тем, чтобы не было подозрительных предметов на мостах и плавсредств — в ближайших водоемах.
Ранее появился тендер на ремонт дорог в Ростовской области стоимостью более пяти миллиардов рублей.