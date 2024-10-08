На овощи и фрукты для футболистов «Ростова» потратят 5 миллионов рублей

Posted 8 октября, 09:30
Published 8 октября, 09:30
Modified 8 октября, 09:32
Updated 8 октября, 09:32
На эту сумму планируют закупить зелень, фрукты и ягоды, овощи, орехи, листья салата, соления и сухофрукты, а также мед. Кроме того, в список трат вошли дрова и уголь.
Содержание футболистов и помещений для тренировок и матчей в целом обходится в немалые деньги. Миллионы рублей практически ежегодно выделяют на новую форму для игроков, фирменную атрибутику для Fan-Shop, перелеты и поездки на ж/д транспорте в другие города при выездных встречах. Примерно 50 миллионов уходит на гостиницы и питание во время гостевых матчей.
Одни только футбольные мячи выходят примерно на полмиллиона рублей. Содержание и уборка помещений и самого стадиона «Ростов Арена» за год стоит порядка пяти миллионов рублей, охрана — около 50, а зимние сборы — все 100 миллионов.
Однако многомиллионные траты не помогли «желто-синим» подняться к лидирующим позициям в таблице РПЛ. По итогам 11 туров «Ростов» занимает девятую строчку из 16.
Ранее тренер донского ФК Валерий Карпин прокомментировал очередное поражение команды.