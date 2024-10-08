На овощи и фрукты для футболистов «Ростова» потратят 5 миллионов рублей

Содержание футболистов и помещений для тренировок и матчей в целом обходится в немалые деньги. Миллионы рублей практически ежегодно выделяют на новую форму для игроков, фирменную атрибутику для Fan-Shop, перелеты и поездки на ж/д транспорте в другие города при выездных встречах. Примерно 50 миллионов уходит на гостиницы и питание во время гостевых матчей.