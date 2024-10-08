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Posted 8 октября, 09:30

Published 8 октября, 09:30

Modified 8 октября, 09:32

Updated 8 октября, 09:32

На овощи и фрукты для футболистов «Ростова» потратят 5 миллионов рублей

На овощи и фрукты для футболистов «Ростова» потратят 5 миллионов рублей

8 октября 2024, 09:30
Фото: rostovgazeta.ru
На овощи и фрукты для футболистов «Ростова» потратят 5 миллионов рублей
Здоровый рацион игроков «Ростова» обойдется футбольному клубу в 5 миллионов рублей, следует из данных на сайте закупок.

На эту сумму планируют закупить зелень, фрукты и ягоды, овощи, орехи, листья салата, соления и сухофрукты, а также мед. Кроме того, в список трат вошли дрова и уголь.

Содержание футболистов и помещений для тренировок и матчей в целом обходится в немалые деньги. Миллионы рублей практически ежегодно выделяют на новую форму для игроков, фирменную атрибутику для Fan-Shop, перелеты и поездки на ж/д транспорте в другие города при выездных встречах. Примерно 50 миллионов уходит на гостиницы и питание во время гостевых матчей.

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Одни только футбольные мячи выходят примерно на полмиллиона рублей. Содержание и уборка помещений и самого стадиона «Ростов Арена» за год стоит порядка пяти миллионов рублей, охрана — около 50, а зимние сборы — все 100 миллионов.

Однако многомиллионные траты не помогли «желто-синим» подняться к лидирующим позициям в таблице РПЛ. По итогам 11 туров «Ростов» занимает девятую строчку из 16.

Ранее тренер донского ФК Валерий Карпин прокомментировал очередное поражение команды.

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