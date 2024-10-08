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Posted 8 октября, 17:00

Published 8 октября, 17:00

Modified 8 октября, 17:02

Updated 8 октября, 17:02

Рядом с парком Плевен в Ростове несколько деревьев окружили зданием

«Непонятно, как это согласовано»: деревья обнесли зданием на Западном в Ростове

8 октября 2024, 17:00
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»
Рядом с парком Плевен в Ростове несколько деревьев окружили зданием

Деревья обнесли зданием на Западном в Ростове-на-Дону

Рядом с парком Плевен в Ростове несколько деревьев окружили зданием, кадрами с места событий делится Telegram-канал «Ростов Главный».

Новый скандал разворачивается в Советском районе Ростова. Недалеко от входа в парк Плевен и районной администрации появилось небольшое здание. Внутри него находятся два дерева. Постройку возвели прямо вокруг деревьев. Само сооружение покрашено в ярко-розовый цвет.

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«Здание, которое вообще непонятно, как было согласовано. Внутри сооружения стоит дерево и ель, видимо, их не разрешили спиливать», — предположила местная жительница.

Что будет располагаться внутри здания, неизвестно.

Жители Западного давно жалуются на странные постройки рядом с парком. Уже давно там расположен детский джунгли-парк, перекрывающий свободный доступ ко входу в парк и закрывающий вид на Аллею роз. Там же расположена скандальная ёлка, которую критиковала Ксения Собчак.

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