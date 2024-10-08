«Непонятно, как это согласовано»: деревья обнесли зданием на Западном в Ростове

Жители Западного давно жалуются на странные постройки рядом с парком. Уже давно там расположен детский джунгли-парк, перекрывающий свободный доступ ко входу в парк и закрывающий вид на Аллею роз. Там же расположена скандальная ёлка, которую критиковала Ксения Собчак.