«Непонятно, как это согласовано»: деревья обнесли зданием на Западном в Ростове

Posted 8 октября, 17:00
Published 8 октября, 17:00
Modified 8 октября, 17:02
Updated 8 октября, 17:02
Новый скандал разворачивается в Советском районе Ростова. Недалеко от входа в парк Плевен и районной администрации появилось небольшое здание. Внутри него находятся два дерева. Постройку возвели прямо вокруг деревьев. Само сооружение покрашено в ярко-розовый цвет.
«Здание, которое вообще непонятно, как было согласовано. Внутри сооружения стоит дерево и ель, видимо, их не разрешили спиливать», — предположила местная жительница.
Что будет располагаться внутри здания, неизвестно.
Жители Западного давно жалуются на странные постройки рядом с парком. Уже давно там расположен детский джунгли-парк, перекрывающий свободный доступ ко входу в парк и закрывающий вид на Аллею роз. Там же расположена скандальная ёлка, которую критиковала Ксения Собчак.