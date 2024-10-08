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Posted 8 октября, 16:42

Published 8 октября, 16:42

Modified 8 октября, 16:42

Updated 8 октября, 16:42

Новостройки в Ростове обогнали по цене старый фонд на 26%

Новостройки в Ростове обогнали по цене старый фонд на 26%

8 октября 2024, 16:42
Фото: rostovgazeta.ru
Новостройки в Ростове обогнали по цене старый фонд на 26%
В Ростове стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет примерно 143 тысячи рублей, пишет «Ъ-Юг» со ссылкой на «Яндекс Недвижимость».

В сентябре этого года в Ростове средняя стоимость квадратного жилья на первичном рынке на 26% превысила цену в старом фонде. Аналитики оценили квадратный метр в новостройке города в 143 тысячи рублей.

Такая же разница в ценах зафиксирована и в соседнем Краснодаре. При этом в большинстве крупных российский городов разрыв в стоимости жилья в сентябре сократился.

Эксперты полагают, что сейчас рынок недвижимости ожидает дальнейших изменений ключевой ставки. Поэтому цены на квартиры в новостройках пока находятся в стагнации.

В России вновь подорожают квартиры в ипотеку
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Ранее риелтор рассказала, сколько ростовчан могут позволить себе ипотеку.

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