Новостройки в Ростове обогнали по цене старый фонд на 26%

Posted 8 октября, 16:42
Published 8 октября, 16:42
Modified 8 октября, 16:42
Updated 8 октября, 16:42
В сентябре этого года в Ростове средняя стоимость квадратного жилья на первичном рынке на 26% превысила цену в старом фонде. Аналитики оценили квадратный метр в новостройке города в 143 тысячи рублей.
Такая же разница в ценах зафиксирована и в соседнем Краснодаре. При этом в большинстве крупных российский городов разрыв в стоимости жилья в сентябре сократился.
Эксперты полагают, что сейчас рынок недвижимости ожидает дальнейших изменений ключевой ставки. Поэтому цены на квартиры в новостройках пока находятся в стагнации.