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Posted 8 октября, 12:41

Published 8 октября, 12:41

Modified 8 октября, 12:43

Updated 8 октября, 12:43

Общественник Махмудов призвал запретить сдачу квартир посуточно в Ростовской области

Общественник Махмудов призвал запретить сдачу квартир посуточно в Ростовской области

8 октября 2024, 12:41
Фото: 1MI
Общественник Махмудов призвал запретить сдачу квартир посуточно в Ростовской области

Общественник Махмудов призвал запретить сдачу квартир посуточно в Ростове

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Эксклюзив
Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что Ростовская область рассматривается сегодня как один из вариантов дестабилизации ситуации. В связи с этим назрела острая необходимость менять правила аренды квартир. А именно — запретить сдавать жилье посуточно.

Многие ростовчане сегодня жалуются на соседей — квартирантов, которые снимают жилье посуточно. Люди шумят, мешая спокойному отдыху, в том числе и ночами.

Призывать к порядку в данном случае бесполезно — лица квартирантов меняются несколько раз на неделе. Одно дело если люди просто пошумят. Но в нынешней непростой ситуации ожидать от таких жильцов можно все что угодно.

«Мы хорошо помним, что было в конце 90-х и начале 2000-х годов в Ростовской области. Например, как взорвался дом в Волгодонске. Как люди боялись припаркованных машин, дежурили ночами. Сегодня мы живем тоже в непростое время», — отмечает Владислав Махмудов.

Напомним, что в Ростовской области введен уровень среднего реагирования. Запрещены салюты, массовые мероприятия.

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«А именно, необходимо ввести запрет на посуточную сдачу квартир»«А именно, необходимо ввести запрет на посуточную сдачу квартир»
«А именно, необходимо ввести запрет на посуточную сдачу квартир». Фото: rostovgazeta.ru
«Нужно строго фиксировать все факты. А именно, необходимо ввести запрет на посуточную сдачу квартир. Или же осуществлять строгий контроль за теми лицами, которые заселяются в эти квартиры», — предлагает собеседник.

Спикер уточняет, что у полиции не хватит ресурсов вести контроль над всеми, кто снимает посуточно жилье. Для решения этой задачи эксперт предлагает ввести отдельное подразделение уполномоченных участковых. Возможно — из числа народных дружинников.

«Участковые будут осуществлять обход домов, собирая информацию о вновь заселившихся квартирантах. В этом им могут помогать сами жители, старшие домов или подъездов. Но обязательно нужно проверять паспорта тех, кто заселяется в дома, и, особенно, посуточно. Выяснять, с какой целью они сняли жилье, фиксируя все данные. Да, возможно, сняв жилье на сутки, люди не нанесут никакого вреда. Пошумят и успокоятся. Но терять бдительность сегодня нельзя», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, чем оборачивается сдача квартир посуточно в Ростове.

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