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Posted 8 октября, 10:50

Published 8 октября, 10:50

Modified 8 октября, 12:15

Updated 8 октября, 12:15

Пенсионеры и подростки в Ростове стали чаще «подсаживаться» на психостимуляторы

Мужчины в Ростовской области в пять раз чаще женщин становятся наркозависимыми

8 октября 2024, 10:50
Фото: rostovgazeta.ru
Пенсионеры и подростки в Ростове стали чаще «подсаживаться» на психостимуляторы
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Эксклюзив
Среди наркозависимых в Ростовской области люди разного социального статуса и уровня благополучия, рассказала в интервью с RostovGazeta главный нарколог региона Елена Малышко.

Врач отмечает рост интереса населения к разного рода психостимуляторам. Употребляют их как 14-летние школьники, так и 60-летние пенсионеры. По слова Елены Малышко, среди наркозависимых в регионе можно найти людей разного возраста и социального статуса. При этом мужчин-наркоманов в регионе в пять раз больше, чем женщин.

«Основными выявляемыми веществами остаются катиноны, например, так называемая „соль“. По ряду показателей видно, что формы употребления становятся всё более сложными, а лицам, употребляющим наркотики, доступен более широкий выбор веществ. Это приводит к различным неблагоприятным последствиям для здоровья как от употребления более новых веществ, так и сочетания нескольких веществ», — говорит главный нарколог региона.

Также отмечается рост так называемой «аптечной» наркомании — злоупотребления психотропными веществами, которые назначают в терапевтических целях.

По слова Елены Малышко, среди наркозависимых в регионе можно найти людей разного возраста и социального статуса.По слова Елены Малышко, среди наркозависимых в регионе можно найти людей разного возраста и социального статуса.
По слова Елены Малышко, среди наркозависимых в регионе можно найти людей разного возраста и социального статуса.. Фото: предоставила Елена Малышко
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Лучшим методом борьбы с наркоманией Елена Малышко называет её предупреждение. Для этого в области проводят множество профилактических мероприятий.

«Мы делаем всё, чтобы не допустить роста и развития наркомании, как болезни. в регионе. Ведь наркоманию легче предупредить, чем лечить», — говорит эксперт.

По её словам, к сожалению, у большинства наркоманов нет психологической готовности к лечению и выбору трезвого образа жизни. Преодолеть это сопротивление в силах только опытный врач психиатр-нарколог.

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Преодолеть это сопротивление в силах только опытный врач психиатр-нарколог.Преодолеть это сопротивление в силах только опытный врач психиатр-нарколог.
Преодолеть это сопротивление в силах только опытный врач психиатр-нарколог.. Фото: rostovgazeta.ru
«Это очень серьёзная и большая работа и с пациентом и с его родственниками. К сожалению, есть предвзятое мнение к наркологической службе.
Хуже, как думают некоторые обыватели, только Ковалёвка. Нас боятся, не
хотят обращаться за помощью, переживают из-за огласки. Хотя бояться
следует другого — заболевание быстро прогрессирует, а каждая новая доза
может стать смертельной для вашего близкого человека, — констатирует Елена Малышко.

Эксперт уверена, что скрывая зависимость близкого человека, люди не решают проблему. Наоборот, необходимо «бить во все колокола» и обращаться к наркологам.

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«Для тех, кто переживает за огласку, скажу, что возможно анонимное обращение. Важно как можно поскорее обратиться за помощью к специалистам, которые знают, как помочь человеку справиться с наркотической зависимостью. Причём, чем раньше произойдёт обращение к наркологу, тем больше шансов помочь», — говорит главный нарколог региона.

Врачи психиатры-наркологи назначают зависимым препараты, которые уменьшают вероятность срыва и улучшают самочувствие, а также сопровождают больных на всех этапах выздоровления.

«Также у нас в наркологии есть программы помощи для родственников наркозависимых. В то время, когда больной проходит программу лечения и реабилитации, его родные посещают групповые и индивидуальные занятия. На встречах родственники получают информацию по вопросам созависимости, отрабатывают навыки здоровых взаимоотношений в семье, взаимного уважения и преодоления дисфункционального поведения», — заключила Елена Малышко.

Ранее бывший наркоман из Ростова рассказал RostovGazeta о жизни с зависимостью и без неё.

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