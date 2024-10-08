Полярное сияние увидели в Ростовской области в ночь на 8 октября

Posted 8 октября, 07:10
Published 8 октября, 07:10
Modified 8 октября, 07:12
Updated 8 октября, 07:12
Очевидцы массово публиковали снимки полярного сияния. По их словам, в основном явление было видно в северной части региона. Одна из фотографий размещена в telegram-канале «Как-то так новости: Ростов».
— Так красиво! Но давление падает очень сильно, потому что магнитная буря, — пишут в комментариях подписчики.
— Умиляться нечему. Серьезные погодные изменения дают такой эффект, — считают другие.
В эту же ночь сияние озарило небо над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Великим Новгородом, Краснодарским краем, Архангельской областью, Уфой, Норильском и Кировом.
Как правило, полярное сияние достигает широт Ростовской области при мощных магнитных бурях, когда их планетарный индекс геомагнитный активности достигает 7 единиц из 9. Именно с такой силой накрыл Землю магнитный шторм в ночь на 8 октября.