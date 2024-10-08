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Posted 8 октября, 07:10

Published 8 октября, 07:10

Modified 8 октября, 07:12

Updated 8 октября, 07:12

Жители Ростовской области массово делятся фото полярного сияния

Полярное сияние увидели в Ростовской области в ночь на 8 октября

8 октября 2024, 07:10
Фото: t.me/telega_rostov
Жители Ростовской области массово делятся фото полярного сияния
Жители Ростовской области наблюдали полярное сияние в ночь на 8 октября. Фото оптического явления появилось в соцсетях.

Очевидцы массово публиковали снимки полярного сияния. По их словам, в основном явление было видно в северной части региона. Одна из фотографий размещена в telegram-канале «Как-то так новости: Ростов».

— Так красиво! Но давление падает очень сильно, потому что магнитная буря, — пишут в комментариях подписчики.
— Умиляться нечему. Серьезные погодные изменения дают такой эффект, — считают другие.
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В эту же ночь сияние озарило небо над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Великим Новгородом, Краснодарским краем, Архангельской областью, Уфой, Норильском и Кировом.

Как правило, полярное сияние достигает широт Ростовской области при мощных магнитных бурях, когда их планетарный индекс геомагнитный активности достигает 7 единиц из 9. Именно с такой силой накрыл Землю магнитный шторм в ночь на 8 октября.

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