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Posted 8 октября, 17:53

Published 8 октября, 17:53

Modified 8 октября, 17:53

Updated 8 октября, 17:53

Пристав в Ростове за взятки отказывался сносить нелегальные ларьки в городе

Пристав в Ростове за взятки отказывался сносить нелегальные ларьки в городе

8 октября 2024, 17:53
Фото: 1MI
Пристав в Ростове за взятки отказывался сносить нелегальные ларьки в городе
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника службы судебных приставов, сообщили в ростовском Следкоме.

Следователи установили, что пристав в 2019–2020 годах каждый месяц получал взятки от одного из бизнесменов. За деньги он игнорировал требование арбитражного суда снести торговые павильоны, принадлежавшие предпринимателю.

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Незаконную деятельность пристава пресекли сотрудники управления ФСБ и отдела собственной безопасности Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

Сейчас в отношении подозреваемого ведутся следственные действия.

Ранее командира взвода ДПС в Ростовской области отправили в СИЗО из-за подозрений во взятке.

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