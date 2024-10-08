Пристав в Ростове за взятки отказывался сносить нелегальные ларьки в городе

Posted 8 октября, 17:53
Published 8 октября, 17:53
Modified 8 октября, 17:53
Updated 8 октября, 17:53
Следователи установили, что пристав в 2019–2020 годах каждый месяц получал взятки от одного из бизнесменов. За деньги он игнорировал требование арбитражного суда снести торговые павильоны, принадлежавшие предпринимателю.
Незаконную деятельность пристава пресекли сотрудники управления ФСБ и отдела собственной безопасности Главного управления Федеральной службы судебных приставов.
Сейчас в отношении подозреваемого ведутся следственные действия.
Ранее командира взвода ДПС в Ростовской области отправили в СИЗО из-за подозрений во взятке.