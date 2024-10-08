Рабочий погиб, сорвавшись с высоты во время смены на заводе Ростсельмаш

Posted 8 октября, 11:50
Published 8 октября, 11:50
Modified 8 октября, 11:53
Updated 8 октября, 11:53
8 октября в Первомайском районе Ростова-на-Дону трагически погиб рабочий. Во время смены 55-летний электрогазосварщик сорвался с высоты восьми метров и разбился.
Следователи организовали проверку, позволяющую выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку действиям лиц, ответственным за соблюдения правил безопасности. Причины смерти мужчины будут известны после судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщает издание Lenta, инцидент произошел на заводе Ростсельмаш.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочего в Шахтах. На стройке на мужчину рухнула бетонная плита, которая раздавила его насмерть.