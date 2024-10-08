Рабочий погиб, сорвавшись с высоты во время смены на заводе Ростсельмаш

Как сообщает издание Lenta, инцидент произошел на заводе Ростсельмаш.

Следователи организовали проверку, позволяющую выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку действиям лиц, ответственным за соблюдения правил безопасности. Причины смерти мужчины будут известны после судебно-медицинской экспертизы.

8 октября в Первомайском районе Ростова-на-Дону трагически погиб рабочий. Во время смены 55-летний электрогазосварщик сорвался с высоты восьми метров и разбился.

Парень выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочего в Шахтах. На стройке на мужчину рухнула бетонная плита , которая раздавила его насмерть.

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