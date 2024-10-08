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Posted 8 октября, 11:32

Published 8 октября, 11:32

Modified 8 октября, 11:34

Updated 8 октября, 11:34

Ростовчанин разбил автомобиль Mercedes AMG GT за 10 млн рублей в Москве

Рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей. Видео попало в Сеть

8 октября 2024, 11:32
Фото: wikimedia.org
Ростовчанин разбил автомобиль Mercedes AMG GT за 10 млн рублей в Москве

Рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей

Рэпер A.V.G, уроженец Ростова-на-Дону попал в ДТП на элитном автомобиле марки Mercedes в Москве, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.

Ночью 7 октября рэпер Валико Алексанян из Ростова-на-Дону попал в аварию в районе Лефортово в Москве. 24-летний музыкант с творческим псевдонимом A.V.G находился в иномарке Mercedes AMG GT, когда произошло столкновение с кроссовером. От мощного удара у автомобиля сработали подушки безопасности, водитель не пострадал. На видео особых повреждений машины не заметно, однако после аварии у авто внезапно пропали номера.

В Ростове-на-Дону водитель влетел в иномарку и скрылся с места ДТП
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Видео: ТГ канал Shot. Ростовчанин разбил автомобиль Mercedes AMG GT за 10 млн рублей в Москве

Правоохранительные органы выяснят, кто находился за рулем и прочие обстоятельства ДТП. Отметим, Mercedes 2015 года выпуска приобрели брату исполнителя, но чаще всего им использует сам Валико Алексанян.

По данным сервиса Avto.ru, цены на иномарку варьируются от 7 до 14,5 миллиона рублей в зависимости от состояния.

Добавим, что рэпер A.V.G известен благодаря популярным трекам «Спонсор твоих проблем», «Спой», «Привыкаю» и «Платина».

Ранее в Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы.

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