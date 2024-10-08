Рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей. Видео попало в Сеть

Ночью 7 октября рэпер Валико Алексанян из Ростова-на-Дону попал в аварию в районе Лефортово в Москве. 24-летний музыкант с творческим псевдонимом A.V.G находился в иномарке Mercedes AMG GT, когда произошло столкновение с кроссовером. От мощного удара у автомобиля сработали подушки безопасности, водитель не пострадал. На видео особых повреждений машины не заметно, однако после аварии у авто внезапно пропали номера.