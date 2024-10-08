Рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей. Видео попало в Сеть

Posted 8 октября, 11:32
Published 8 октября, 11:32
Modified 8 октября, 11:34
Updated 8 октября, 11:34
Ночью 7 октября рэпер Валико Алексанян из Ростова-на-Дону попал в аварию в районе Лефортово в Москве. 24-летний музыкант с творческим псевдонимом A.V.G находился в иномарке Mercedes AMG GT, когда произошло столкновение с кроссовером. От мощного удара у автомобиля сработали подушки безопасности, водитель не пострадал. На видео особых повреждений машины не заметно, однако после аварии у авто внезапно пропали номера.
Правоохранительные органы выяснят, кто находился за рулем и прочие обстоятельства ДТП. Отметим, Mercedes 2015 года выпуска приобрели брату исполнителя, но чаще всего им использует сам Валико Алексанян.
По данным сервиса Avto.ru, цены на иномарку варьируются от 7 до 14,5 миллиона рублей в зависимости от состояния.
Добавим, что рэпер A.V.G известен благодаря популярным трекам «Спонсор твоих проблем», «Спой», «Привыкаю» и «Платина».
Ранее в Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы.