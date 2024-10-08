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Posted 8 октября, 04:10

Published 8 октября, 04:10

Modified 8 октября, 04:10

Updated 8 октября, 04:10

Среди городов-матерщинников Ростов оказался на пятом месте в России

Ростов попал в пятерку городов-матерщинников

8 октября 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney
Среди городов-матерщинников Ростов оказался на пятом месте в России
Ростов-на-Дону вошел в топ-5 российских городов, где чаще всего матерятся в соцсетях, сообщается в ежегодном исследовании одного из digital-агентств.

По информации «Интериума», в 2024 года лидирующие позиции заняли Москва (индекс 988,9) и культурная столица России Санкт-Петербург (503,9). Тройку самых матерящихся городов замыкает Новосибирск (126,9).

На четвертой строчке оказался Краснодар (122,6), а следом за ним — Ростов из соседнего региона (116,1). Примечательно, что за несколько лет донская столица поднимается в этом рейтинге все выше. В 2022 году она находилась на седьмом месте, а в 2023-м — на восьмом.

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Также сменился и лидер списка. Если с 2020 по 2023 годы рейтинг возглавлял город Дно из Псковской области, то теперь его место заняла Москва.

Впрочем, есть и хорошие новости: в целом по России частота нецензурной лексики в социальных сетях, мессенджерах и блогах снизилась на 7,3%.

Ранее стало известно, что в Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон.

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