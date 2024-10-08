Ростов попал в пятерку городов-матерщинников

На четвертой строчке оказался Краснодар (122,6), а следом за ним — Ростов из соседнего региона (116,1). Примечательно, что за несколько лет донская столица поднимается в этом рейтинге все выше. В 2022 году она находилась на седьмом месте, а в 2023-м — на восьмом.