Ростов попал в пятерку городов-матерщинников

Posted 8 октября, 04:10
Published 8 октября, 04:10
Modified 8 октября, 04:10
Updated 8 октября, 04:10
По информации «Интериума», в 2024 года лидирующие позиции заняли Москва (индекс 988,9) и культурная столица России Санкт-Петербург (503,9). Тройку самых матерящихся городов замыкает Новосибирск (126,9).
На четвертой строчке оказался Краснодар (122,6), а следом за ним — Ростов из соседнего региона (116,1). Примечательно, что за несколько лет донская столица поднимается в этом рейтинге все выше. В 2022 году она находилась на седьмом месте, а в 2023-м — на восьмом.
Также сменился и лидер списка. Если с 2020 по 2023 годы рейтинг возглавлял город Дно из Псковской области, то теперь его место заняла Москва.
Впрочем, есть и хорошие новости: в целом по России частота нецензурной лексики в социальных сетях, мессенджерах и блогах снизилась на 7,3%.
Ранее стало известно, что в Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон.