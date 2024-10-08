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Posted 8 октября, 12:52

Published 8 октября, 12:52

Modified 8 октября, 12:54

Updated 8 октября, 12:54

Ростовчанка перепутала уксус с водой и погибла от отравления

Ростовчанка перепутала уксус с водой и погибла от ожога

8 октября 2024, 12:52
Фото: Unsplash
Ростовчанка перепутала уксус с водой и погибла от отравления
В Ростове-на-Дону женщина случайно выпила уксус вместо воды и скончалась, подробностями истории делится Telegram-канал «Чё по Ростову?».

Происшествие случилось в Первомайском районе города. 48-летняя местная жительница случайно выпила уксус вместо воды. Женщину госпитализировали в БСМП с острым отравлением уксусной кислотой. Спасти её жизнь не удалось.

Информацию о гибели ростовчанки передали в полицию. Теперь правоохранительные органы изучат обстоятельства инцидента.

Официальных подробностей о самом происшествии и его расследовании пока не поступало.

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Ранее в Каменске-Шахтинском Ростовской области ребёнку не оказали медицинскую помощь из-за нехватки врачей.

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