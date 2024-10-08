Ростовчанка перепутала уксус с водой и погибла от ожога

Posted 8 октября, 12:52
Published 8 октября, 12:52
Modified 8 октября, 12:54
Updated 8 октября, 12:54
Происшествие случилось в Первомайском районе города. 48-летняя местная жительница случайно выпила уксус вместо воды. Женщину госпитализировали в БСМП с острым отравлением уксусной кислотой. Спасти её жизнь не удалось.
Информацию о гибели ростовчанки передали в полицию. Теперь правоохранительные органы изучат обстоятельства инцидента.
Официальных подробностей о самом происшествии и его расследовании пока не поступало.
Ранее в Каменске-Шахтинском Ростовской области ребёнку не оказали медицинскую помощь из-за нехватки врачей.