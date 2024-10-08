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Posted 8 октября, 14:57

Published 8 октября, 14:57

Modified 8 октября, 14:59

Updated 8 октября, 14:59

Ростовскую область озарило полярное сияние, пока власти готовятся к аномальной погоде

Ростовскую область озарило полярное сияние, пока власти готовятся к аномальной погоде

8 октября 2024, 14:57
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовскую область озарило полярное сияние, пока власти готовятся к аномальной погоде
Власти Ростовской области готовят электросети к аномальной погоде, тем временем в регионе продолжает разрастаться «аптечная» наркомания, а в небе над областью заметили полярное сияние.

Подготовка к аномалиям

В правительстве Ростовской области заверили, что приняли «комплексные меры» для повышения надёжности систем электроснабжения региона. Модернизировать эту систему начали после аномальной жары этим летом. Тогда электросети не выдержали повышенной нагрузки, и в области вводили веерные отключения света.

Известно, что на базе «Россетей Юг» создана территориальная сетевая организация. Со следующего года она займётся ликвидацией последствий аварийных ситуаций, а также реконструкцией энергообъектов.

Также правительство Ростовской области совместно с федеральными властями рассматривает возможность увеличения трансформаторной мощности. В регионе хотят построить центр питания мощностью в 220 кВ и установить ещё одну дополнительную автотрансформаторную группу. Помимо этого, в Ростовской области пообещали отремонтировать существующие электросети и построить новые.

Фото: «Россети Юг»
Власти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде
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Повсеместная проблема

Главный нарколог региона Елена Малышко сообщила RostovGazeta о росте интереса жителей Ростовской области к разного рода психостимуляторам. Употребляют их как 14-летние школьники, так и 60-летние пенсионеры. По слова врача, среди наркозависимых в регионе есть люди разного возраста и социального статуса. При этом мужчин-наркоманов в регионе в пять раз больше, чем женщин.

Елена Малышко отмечает, что чаще всего зависимые в регионе употребляют катиноны, то есть «соль». При этом видно, что формы употребления веществ становятся всё более сложными, а аддиктам доступен более широкий выбор веществ. Также отмечается рост так называемой «аптечной» наркомании — злоупотребления психотропными веществами, которые назначают в терапевтических целях.

Лучшим методом борьбы с наркоманией эксперт называет её предупреждение. Для этой цели в области проводят множество профилактических мероприятий.

Главный нарколог Ростовской области Елена МалышкоГлавный нарколог Ростовской области Елена Малышко
Главный нарколог Ростовской области Елена Малышко. Фото: предоставлено Еленой Малышко
Мужчины в Ростовской области в пять раз чаще женщин становятся наркозависимыми
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Северное сияние в южных широтах

Жители Ростовской области в соцсетях сообщили о полярном сиянии, которое заметили в ночь на 8 октября. Это природное явление перестало быть редкостью в регионе. Чаще всего полярное сияние наблюдается в области в периоды геомагнитной активности.

В эту же ночь сияние озарило небо над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Великим Новгородом, Краснодарским краем, Архангельской областью, Уфой, Норильском и Кировом.

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