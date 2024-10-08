Ростовскую область озарило полярное сияние, пока власти готовятся к аномальной погоде

Главный нарколог региона Елена Малышко сообщила RostovGazeta о росте интереса жителей Ростовской области к разного рода психостимуляторам. Употребляют их как 14-летние школьники, так и 60-летние пенсионеры. По слова врача, среди наркозависимых в регионе есть люди разного возраста и социального статуса. При этом мужчин-наркоманов в регионе в пять раз больше, чем женщин.