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Posted 8 октября, 14:14

Published 8 октября, 14:14

Modified 8 октября, 14:16

Updated 8 октября, 14:16

Сразу шесть электричек отменят в Ростовской области в октябре

Сразу шесть электричек отменят в Ростовской области в октябре

8 октября 2024, 14:14
Фото: rostovgazeta.ru
Сразу шесть электричек отменят в Ростовской области в октябре
Из-за ремонтных работ в Ростовской области перестанут ходить шесть пригородных поездов, сообщили в региональном министерстве транспорта.

С 14 по 27 октября на путях запланированы ремонтные работы. Из-за этого в эти дни перестанут ходить сразу шесть электричек.

С 2025 года билеты на поезда в Ростовской области могут подорожать на 11,6%
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Речь идёт о составах №6355 «Лихая — Глубокая» (с отправлением в 14:45), №6362 «Глубокая — Лихая» (с отправлением в 18:02), №6361 «Лихая — Глубокая» (с отправлением в 20:25), №6354 «Глубокая — Лихая» (с отправлением в 06:04), №6366 «Лихая — Новомихайловская» (с отправлением в 07:23) и №6367 «Новомихайловская — Лихая» (с отправлением в 08:19).

Пассажиров просят учесть изменения и заранее спланировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что изменится расписание электричек «Ростов-на-Дону — Таганрог». Нововведения начнут действовать уже с 15 октября и также связаны с работами на путях. Как будут ходить поезда между двумя городами подробно рассказала RostovGazeta.

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