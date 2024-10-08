Сразу шесть электричек отменят в Ростовской области в октябре

Речь идёт о составах №6355 «Лихая — Глубокая» (с отправлением в 14:45), №6362 «Глубокая — Лихая» (с отправлением в 18:02), №6361 «Лихая — Глубокая» (с отправлением в 20:25), №6354 «Глубокая — Лихая» (с отправлением в 06:04), №6366 «Лихая — Новомихайловская» (с отправлением в 07:23) и №6367 «Новомихайловская — Лихая» (с отправлением в 08:19).