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Posted 8 октября, 09:03

Published 8 октября, 09:03

Modified 8 октября, 09:04

Updated 8 октября, 09:04

Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей

Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей

8 октября 2024, 09:03
Фото: Unsplash
Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей

Руководители филиалов получают в Ростове-на-Дону от 200 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону выявили пять профессий с самой высокой заработной платой в октябре 2024 года, информируют аналитики.

Платформа SuperJob назвала пять самых высокооплачиваемых профессий в Ростове-на-Дону. От 100 тысяч рублей работодатели готовы предложить техникам по подключению интернета, менеджерам по продажам, инженерам-проектировщикам и врачам анестезиологам-реаниматологам.

Первое место в рейтинге заняли руководители филиала. За организацию работы, помощь начальству, развитие фирмы и ведение документации специалистам предлагают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. От работника требуется опыт работы не менее одного года, наличие высшего образования и автомобиля, а также стрессоустойчивость.

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Ранее ежемесячный доход врачей в донском регионе превысил 100 тысяч рублей.

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