Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей

Первое место в рейтинге заняли руководители филиала. За организацию работы, помощь начальству, развитие фирмы и ведение документации специалистам предлагают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. От работника требуется опыт работы не менее одного года, наличие высшего образования и автомобиля, а также стрессоустойчивость.