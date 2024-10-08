Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей

Posted 8 октября, 09:03
Published 8 октября, 09:03
Modified 8 октября, 09:04
Updated 8 октября, 09:04
Платформа SuperJob назвала пять самых высокооплачиваемых профессий в Ростове-на-Дону. От 100 тысяч рублей работодатели готовы предложить техникам по подключению интернета, менеджерам по продажам, инженерам-проектировщикам и врачам анестезиологам-реаниматологам.
Первое место в рейтинге заняли руководители филиала. За организацию работы, помощь начальству, развитие фирмы и ведение документации специалистам предлагают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. От работника требуется опыт работы не менее одного года, наличие высшего образования и автомобиля, а также стрессоустойчивость.