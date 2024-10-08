T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму

Отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к «материковой» тарификации и для которых она понятна и прозрачна. Эти новые условия особенно актуальны с учетом растущей популярности южных регионов как туристического направления на фоне ограничений поездок за границу. В январе–сентябре 2024 года дата-трафик в Крыму и Севастополе вырос на 52% в сравнении год к году.