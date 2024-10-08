Температура опустится до нуля градусов в Ростовской области

Posted 8 октября, 05:13
Published 8 октября, 05:13
Modified 8 октября, 05:23
Updated 8 октября, 05:23
Как сообщала RostovGazeta, в течение дня 8 октября в регионе пройдут дожди, а температура воздуха опустится до +19 градусов днем и до +11 — ночью.
После этого на Дону закончатся аномально теплые дни, когда воздух прогревался до +30 градусов. Теперь максимум будет не больше +24, а в среднем по области — +13…+18. Ночью похолодает до +15…+16 градусов, местами до +4…+6. К 10 октября ожидается нулевая температура ночью.
Из-за резкого перепада температуры и повышенной влажности в некоторых районах Ростовской области появится туман ночью и утром 10 октября. При этом усилится ветер. Его скорость увеличится до 6-11 метров в секунду, местами будут порывы до 15-20 метров в секунду.
Несмотря на промозглую осеннюю погоду в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый — наивысший класс)