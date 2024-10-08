Температура опустится до нуля градусов в Ростовской области

После этого на Дону закончатся аномально теплые дни, когда воздух прогревался до +30 градусов. Теперь максимум будет не больше +24, а в среднем по области — +13…+18. Ночью похолодает до +15…+16 градусов, местами до +4…+6. К 10 октября ожидается нулевая температура ночью.