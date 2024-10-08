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Posted 8 октября, 05:13

Published 8 октября, 05:13

Modified 8 октября, 05:23

Updated 8 октября, 05:23

После дождей Ростовскую область накроет густой туман

Температура опустится до нуля градусов в Ростовской области

8 октября 2024, 05:13
Фото: 1MI
После дождей Ростовскую область накроет густой туман
Уром и ночью 10 октября синоптики прогнозируют туман в Ростовской области, следует из данных Северо-Кавказского УГМС.

Как сообщала RostovGazeta, в течение дня 8 октября в регионе пройдут дожди, а температура воздуха опустится до +19 градусов днем и до +11 — ночью.

После этого на Дону закончатся аномально теплые дни, когда воздух прогревался до +30 градусов. Теперь максимум будет не больше +24, а в среднем по области — +13…+18. Ночью похолодает до +15…+16 градусов, местами до +4…+6. К 10 октября ожидается нулевая температура ночью.

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Из-за резкого перепада температуры и повышенной влажности в некоторых районах Ростовской области появится туман ночью и утром 10 октября. При этом усилится ветер. Его скорость увеличится до 6-11 метров в секунду, местами будут порывы до 15-20 метров в секунду.

Несмотря на промозглую осеннюю погоду в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый — наивысший класс)

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