Ученые выявили у гекконов скрытую сенсорную способность

Posted 8 октября, 09:20
Published 8 октября, 09:20
Modified 8 октября, 09:20
Updated 8 октября, 09:20
Саккул играет ключевую роль в поддержании баланса и положения тела. Он позволяет гекконам ощущать вибрации, которые распространяются через землю и воду, подобно тому, как это делают рыбы и амфибии, пишет newkhakasiya.online.
Один из авторов исследования, биолог Кэтрин Карр из Университета Мэриленда, отметил, что это исследование углубляет понимание эволюции слуховой системы от водных существ к наземным, включая человека.
Гекконы способны воспринимать колебания в диапазоне частот от 50 до 200 Гц, которые недоступны для человеческого слуха, благодаря саккулу. Эти низкочастотные звуковые волны могут играть важную роль в их слуховом восприятии.
В лаборатории ученые проверяли реакцию слуховой системы гекконов на различные стимулы и обнаружили, что саккул помогает выявить вибрации, которые не могут быть замечены обычным слухом.
Результаты этой работы могут изменить понимание слуховых возможностей других животных, таких как змеи и ящерицы, ранее воспринимаемых как немые или глухие, и предполагает использование ими вибрационных сигналов, что создает новые перспективы для изучения поведения животных.
Результаты проведенной исследователями работы открывают новые возможности для изучения слуха у млекопитающих и их связи с вестибулярной системой, а также могут помочь в понимании проблем слуха и равновесия у человека.