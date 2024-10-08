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Posted 8 октября, 18:11

Published 8 октября, 18:11

Modified 8 октября, 18:11

Updated 8 октября, 18:11

Из-за гибели электрогазосварщика на ростовском предприятии открыто уголовное дело

Уголовное дело возбудили из-за гибели рабочего на заводе в Ростове-на-Дону

8 октября 2024, 18:11
Фото: для иллюстрации. 1MI
Из-за гибели электрогазосварщика на ростовском предприятии открыто уголовное дело
Из-за гибели электрогазосварщика на ростовском предприятии открыто уголовное дело, сообщили в региональном Следкоме.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших гибель рабочего. Трагическое происшествие произошло на заводе «Ростсельмаш». 55-летний электрогазосварщик погиб на предприятии, упав с высоты восьми метров.

Рабочий погиб, сорвавшись с высоты во время смены на заводе Ростсельмаш
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В СК проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Известно, что точные причины смерти мужчины будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Следкоме возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Шахтах Ростовской области.

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