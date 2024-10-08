Уголовное дело возбудили из-за гибели рабочего на заводе в Ростове-на-Дону

Posted 8 октября, 18:11
Published 8 октября, 18:11
Modified 8 октября, 18:11
Updated 8 октября, 18:11
Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших гибель рабочего. Трагическое происшествие произошло на заводе «Ростсельмаш». 55-летний электрогазосварщик погиб на предприятии, упав с высоты восьми метров.
В СК проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Известно, что точные причины смерти мужчины будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в Следкоме возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Шахтах Ростовской области.