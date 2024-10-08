Судебный пристав из Ростова восемь месяцев получал «дань» от должника

Posted 8 октября, 08:05
Published 8 октября, 08:05
Modified 8 октября, 08:08
Updated 8 октября, 08:08
Судебный пристав Ворошиловского района отдела судебных приставов Ростова оказался причастен к получению взятки. Госслужащий должен был исполнить производство в отношении одного из граждан России. Но вместо этого решил подзаработать. Он пообещал ничего не делать за денежное вознаграждение.
В итоге оба сдержали слово: пристав не исполнил производство, а гражданин ежемесячно переводил на номер телефона госслужащего по 10 тысяч рублей. Так продолжалось с августа 2019 года по март 2020-го. Общая сумма составила около 80 тысяч рублей.
Когда о «сделке» стало известно правоохранителям, противоправную деятельность пристава пресекли и возбудили в отношении него уголовное дело. Если оно дойдет до суда и вину госслужащего признают, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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