Судебный пристав из Ростова восемь месяцев получал «дань» от должника

В итоге оба сдержали слово: пристав не исполнил производство, а гражданин ежемесячно переводил на номер телефона госслужащего по 10 тысяч рублей. Так продолжалось с августа 2019 года по март 2020-го. Общая сумма составила около 80 тысяч рублей.