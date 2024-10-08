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Posted 8 октября, 08:05

Published 8 октября, 08:05

Modified 8 октября, 08:08

Updated 8 октября, 08:08

Уголовное дело за взятки завели на судебного пристава из Ростова

Судебный пристав из Ростова восемь месяцев получал «дань» от должника

8 октября 2024, 08:05
Фото: ФССП РФ. иллюстрация
Уголовное дело за взятки завели на судебного пристава из Ростова

Уголовное дело за взятки завели на судебного пристава из Ростова

В отношении судебного пристава из Ростова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за бездействие», сообщает УФСБ России по региону.

Судебный пристав Ворошиловского района отдела судебных приставов Ростова оказался причастен к получению взятки. Госслужащий должен был исполнить производство в отношении одного из граждан России. Но вместо этого решил подзаработать. Он пообещал ничего не делать за денежное вознаграждение.

В итоге оба сдержали слово: пристав не исполнил производство, а гражданин ежемесячно переводил на номер телефона госслужащего по 10 тысяч рублей. Так продолжалось с августа 2019 года по март 2020-го. Общая сумма составила около 80 тысяч рублей.

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Когда о «сделке» стало известно правоохранителям, противоправную деятельность пристава пресекли и возбудили в отношении него уголовное дело. Если оно дойдет до суда и вину госслужащего признают, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как правильно отказываться от взяток.

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