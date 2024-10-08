В ФОМС напомнили, что полис ОМС выдается бессрочно

В ФОМС подчеркнули, что мошеннические схемы, связанные с полисами ОМС, представляют собой серьезную проблему, способы обмана становятся все более изощренными. Граждане должны помнить, что полисы действительны на протяжении неопределенного времени — их не нужно заменять или продлевать. Если застрахованному предложат заполнить какие-либо формы или предоставить личные данные по телефону, не следует реагировать на такие просьбы, устанавливать какие-либо приложения, переходить по ссылкам или делиться личной информацией.