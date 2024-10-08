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Posted 8 октября, 13:49

Published 8 октября, 13:49

Modified 8 октября, 13:49

Updated 8 октября, 13:49

В ФОМС напомнили, что полис ОМС выдается бессрочно

В ФОМС напомнили, что полис ОМС выдается бессрочно

8 октября 2024, 13:49
Фото: 1MI
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования информирует граждан России о том, что полисы обязательного медицинского страхования являются бессрочными: это значит, что их не нужно обновлять или продлевать срок действия.

Если застрахованные граждане получают звонки с предложениями получить новый полис, необходимо незамедлительно уведомить свою страховую компанию или территориальный фонд ОМС.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что некоторые застрахованные граждане начали получать звонки с предложением заменить свои действующие полисы ОМС на новые с QR-кодами, сообщает ТАСС.

В ФОМС подчеркнули, что мошеннические схемы, связанные с полисами ОМС, представляют собой серьезную проблему, способы обмана становятся все более изощренными. Граждане должны помнить, что полисы действительны на протяжении неопределенного времени — их не нужно заменять или продлевать. Если застрахованному предложат заполнить какие-либо формы или предоставить личные данные по телефону, не следует реагировать на такие просьбы, устанавливать какие-либо приложения, переходить по ссылкам или делиться личной информацией.

Рекомендуется сообщать о любых подозрительных звонках в свою страховую компанию или в контакт-центр территориального фонда ОМС. Страховые организации никогда не рассылают SMS с кодами и не запрашивают персональные данные у застрахованных.

#Общество
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