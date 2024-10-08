В РФ появился сервис для бронирования отелей по всей стране

Posted 8 октября, 16:47
Published 8 октября, 16:47
Modified 8 октября, 16:50
Updated 8 октября, 16:50
Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что работу над развитием сервиса ведут сотни специалистов. В настоящее время почти все квартиры, предлагаемые для краткосрочной аренды в России, можно найти на платформе. За последний год число арендодателей на площадке увеличилось на 20%.
В компании подчеркивают, что особое внимание уделяется безопасности при бронировании. По информации аналитиков платформы, этот аспект важен для туристов — 24% участников опроса считают его приоритетным. Сервис предоставляет возможность оплачивать бронирование онлайн, а при изменении планов бронь можно отменить с возвратом средств в сроки, установленные отелем.
Исследование также показало, что для 33% респондентов важна круглосуточная поддержка сервиса. Пользователи могут обращаться в службу поддержки сервиса в режиме 24/7.
Еще один значимый критерий при выборе сервиса — широкий спектр предложений. В настоящий момент на платформе представлено более 13 тысяч отелей по всей России.