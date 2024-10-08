В РФ появился сервис для бронирования отелей по всей стране

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что работу над развитием сервиса ведут сотни специалистов. В настоящее время почти все квартиры, предлагаемые для краткосрочной аренды в России, можно найти на платформе. За последний год число арендодателей на площадке увеличилось на 20%.