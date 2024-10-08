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Posted 8 октября, 16:47

Published 8 октября, 16:47

Modified 8 октября, 16:50

Updated 8 октября, 16:50

В РФ появился сервис для бронирования отелей по всей стране

В РФ появился сервис для бронирования отелей по всей стране

8 октября 2024, 16:47
Фото: 1MI
С 8 октября открыли возможность бронировать номера более чем в 13 000 отелей по всей России «Авито Путешествия». Теперь пользователи сервиса могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей в Москве, Сочи, Казани и других городах.

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что работу над развитием сервиса ведут сотни специалистов. В настоящее время почти все квартиры, предлагаемые для краткосрочной аренды в России, можно найти на платформе. За последний год число арендодателей на площадке увеличилось на 20%.

В компании подчеркивают, что особое внимание уделяется безопасности при бронировании. По информации аналитиков платформы, этот аспект важен для туристов — 24% участников опроса считают его приоритетным. Сервис предоставляет возможность оплачивать бронирование онлайн, а при изменении планов бронь можно отменить с возвратом средств в сроки, установленные отелем.

Исследование также показало, что для 33% респондентов важна круглосуточная поддержка сервиса. Пользователи могут обращаться в службу поддержки сервиса в режиме 24/7.

Еще один значимый критерий при выборе сервиса — широкий спектр предложений. В настоящий момент на платформе представлено более 13 тысяч отелей по всей России.

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