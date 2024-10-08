В РФ создали еще один сервис по выбору и покупке нового автомобиля

Posted 8 октября, 12:54
Published 8 октября, 12:54
Modified 8 октября, 12:54
Updated 8 октября, 12:54
В сентябре этого года аналитики платформы провели опрос среди тех, кто недавно купил новую машину. Как оказалось, две трети респондентов использовали для выбора автомобилей онлайн-площадки: сайты с объявлениями (33%), интернет-ресурсы автосалонов (30%) и производителей (11%). Лично посещали автосалоны только 25%.
Также опрос показал, что основная причина выбора именно нового автомобиля — это желание оформить сделку с дилером. Треть опрошенных назвали такую покупку наиболее легкой и безопасной. Каждый четвертый респондент сказал, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. Столько же человек ответили, что их привлекла гарантия на новый автомобиль, 20% выбрали дилера из-за скидок и спецпредложений, еще 19% приобрели новую модель потому, что такой же нет или почти нет на рынке с пробегом.
«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров: на данный момент их уже более 2500», — рассказал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые автомобили» «Авито Авто».
По его словам, многим людям непросто выбрать подходящую машину в таком разнообразии, поэтому площадка создала отдельный раздел, где собраны актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Также, на платформе сейчас тестируется формат мультиобъявлений — когда несколько одинаковых моделей автомобилей, отличающиеся, например, цветом, типом КПП или двигателя, объединяются в одной карточке.