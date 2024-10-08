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Posted 8 октября, 12:54

Published 8 октября, 12:54

Modified 8 октября, 12:54

Updated 8 октября, 12:54

В РФ создали еще один сервис по выбору и покупке нового автомобиля

В РФ создали еще один сервис по выбору и покупке нового автомобиля

8 октября 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney
Раздел для поиска нового автомобиля «Новые авто» появился на «Авито Авто». На текущий момент здесь представлено 160 тысяч объявлений от дилеров из разных регионов страны. В числе дополнительных функций раздела — выбор машин по условиям гарантии и история продавца на платформе.

В сентябре этого года аналитики платформы провели опрос среди тех, кто недавно купил новую машину. Как оказалось, две трети респондентов использовали для выбора автомобилей онлайн-площадки: сайты с объявлениями (33%), интернет-ресурсы автосалонов (30%) и производителей (11%). Лично посещали автосалоны только 25%.

Также опрос показал, что основная причина выбора именно нового автомобиля — это желание оформить сделку с дилером. Треть опрошенных назвали такую покупку наиболее легкой и безопасной. Каждый четвертый респондент сказал, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. Столько же человек ответили, что их привлекла гарантия на новый автомобиль, 20% выбрали дилера из-за скидок и спецпредложений, еще 19% приобрели новую модель потому, что такой же нет или почти нет на рынке с пробегом.

«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров: на данный момент их уже более 2500», — рассказал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые автомобили» «Авито Авто».

По его словам, многим людям непросто выбрать подходящую машину в таком разнообразии, поэтому площадка создала отдельный раздел, где собраны актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Также, на платформе сейчас тестируется формат мультиобъявлений — когда несколько одинаковых моделей автомобилей, отличающиеся, например, цветом, типом КПП или двигателя, объединяются в одной карточке.

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