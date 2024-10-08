В РФ создали еще один сервис по выбору и покупке нового автомобиля

Также опрос показал, что основная причина выбора именно нового автомобиля — это желание оформить сделку с дилером. Треть опрошенных назвали такую покупку наиболее легкой и безопасной. Каждый четвертый респондент сказал, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. Столько же человек ответили, что их привлекла гарантия на новый автомобиль, 20% выбрали дилера из-за скидок и спецпредложений, еще 19% приобрели новую модель потому, что такой же нет или почти нет на рынке с пробегом.