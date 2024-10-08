В России вновь подорожают квартиры в ипотеку

Posted 8 октября, 08:07
Published 8 октября, 08:07
Modified 8 октября, 08:09
Updated 8 октября, 08:09
Если раньше ведущие банки страны вводили комиссии для застройщиков при продаже квартир по льготной ипотеке, то теперь наценка появится и на приобретение жилья по обычным ипотечным программам по рыночной ставке.
Так, чтобы не терять свой доход банки будут взимать с покупателей примерно 6,5% комиссии от размера займа. Эта доплата ляжет либо на плечи заемщика, либо на застройщика, что приведет к росту цен на жилье. По информации Frank RG, в сентябре 2024 года средний размер ипотеки составляет 4,81 миллиона рублей, а с учетом комиссии к этой сумме нужно прибавить еще 312,65 тысячи рублей.
Добавим, что уход льготных ипотечных программ привел к застою на рынке недвижимости. В сентябре текущего года банки выдали на 67,3% меньше займов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Несмотря на падение спроса, цены на квартиры не начнут снижаться.
Ранее RostovGazeta писала о том, что менее 10% семей в Ростовской области могут купить квартиру в ипотеку.