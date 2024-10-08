В России вновь подорожают квартиры в ипотеку

Так, чтобы не терять свой доход банки будут взимать с покупателей примерно 6,5% комиссии от размера займа. Эта доплата ляжет либо на плечи заемщика, либо на застройщика, что приведет к росту цен на жилье. По информации Frank RG, в сентябре 2024 года средний размер ипотеки составляет 4,81 миллиона рублей, а с учетом комиссии к этой сумме нужно прибавить еще 312,65 тысячи рублей.