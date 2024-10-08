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Posted 8 октября, 12:13

Published 8 октября, 12:13

Modified 8 октября, 12:15

Updated 8 октября, 12:15

В Ростове-на-Дону бетонные блоки упали со стройки на припаркованную машину

В Ростове-на-Дону бетонные блоки упали со стройки на припаркованную машину

8 октября 2024, 12:13
Фото: Pxhere
В Ростове-на-Дону бетонные блоки упали со стройки на припаркованную машину
В Ростове-на-Дону со строящейся многоэтажки упали бетонные блоки. Стройматериалы рухнули прямо на припаркованную иномарку, пишет телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 8 октября в Ростове-на-Дону водитель оставил автомобиль марки Kia возле строящегося здания по адресу улица Шаумяна, 30. И, как на зло, на машину свалились три — четыре бетонных блока. Они сильно вмяли верхнюю часть авто, разбили лобовое стекло и выгнули двери. Водителя в это время в салоне не было.

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В Ростове-на-Дону бетонные блоки разбили авто, припаркованное рядом со стройкой. Фото: «Это Ростов Новости» ТГ

Ростовчане подметили, что в городе лучше обходить любые стройки: «Не зря мы стройки обходим по противоположной улице».

«А если бы на человека камни упали?» — пишет пользователь.

Ранее жители Ростова-на-Дону жаловались, что с другой недостроенной высотки на головы прохожих падают кирпичи.

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