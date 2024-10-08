В Ростове-на-Дону бетонные блоки упали со стройки на припаркованную машину

Posted 8 октября, 12:13
Published 8 октября, 12:13
Modified 8 октября, 12:15
Updated 8 октября, 12:15
Днем 8 октября в Ростове-на-Дону водитель оставил автомобиль марки Kia возле строящегося здания по адресу улица Шаумяна, 30. И, как на зло, на машину свалились три — четыре бетонных блока. Они сильно вмяли верхнюю часть авто, разбили лобовое стекло и выгнули двери. Водителя в это время в салоне не было.
Ростовчане подметили, что в городе лучше обходить любые стройки: «Не зря мы стройки обходим по противоположной улице».
«А если бы на человека камни упали?» — пишет пользователь.
Ранее жители Ростова-на-Дону жаловались, что с другой недостроенной высотки на головы прохожих падают кирпичи.