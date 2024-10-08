В Ростове-на-Дону спасли жизнь мужчины с «синдромом салона красоты»

К медикам обратился 49-летний житель Ростова. Он рассказал об острой боли в правой половине шеи, возникшей спонтанно в течение суток. Боль усиливалась при прикосновении или повороте головы. При этом общее состояние мужчины было нормальным, а другие неврологические проблемы отсутствовали.