В Ростове-на-Дону спасли жизнь мужчины с «синдромом салона красоты»

Posted 8 октября, 15:49
Published 8 октября, 15:49
Modified 9 октября, 09:54
Updated 9 октября, 09:54
К медикам обратился 49-летний житель Ростова. Он рассказал об острой боли в правой половине шеи, возникшей спонтанно в течение суток. Боль усиливалась при прикосновении или повороте головы. При этом общее состояние мужчины было нормальным, а другие неврологические проблемы отсутствовали.
Обследование показало расслоение стенки артериального сосуда с формированием между слоями гематомы. Она грозила пациенту инсультом.
Такую особенность врачи называют «синдромом салона красоты». Дело в том, что расслоение стенки сосуда может сформироваться из-за переразгибания в шейном отделе позвоночника при мытье головы в парикмахерской.
Ростовчанин отметил, что действительно в тот день посещал салон красоты. Пациенту назначили лечение, которое помогло справиться с патологическим процессом и уберегло его от инсульта.