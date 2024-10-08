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Posted 8 октября, 15:49

Published 8 октября, 15:49

Modified 9 октября, 09:54

Updated 9 октября, 09:54

В Ростове-на-Дону спасли жизнь мужчины с «синдромом салона красоты»

В Ростове-на-Дону спасли жизнь мужчины с «синдромом салона красоты»

8 октября 2024, 15:49
Фото: для иллюстрации. 1MI
В Ростове-на-Дону спасли жизнь мужчины с «синдромом салона красоты»
Врачи спасли жителя Ростова от инсульта, подробностями поделились в клинико-диагностическом центре «Здоровье».

К медикам обратился 49-летний житель Ростова. Он рассказал об острой боли в правой половине шеи, возникшей спонтанно в течение суток. Боль усиливалась при прикосновении или повороте головы. При этом общее состояние мужчины было нормальным, а другие неврологические проблемы отсутствовали.

Обследование показало расслоение стенки артериального сосуда с формированием между слоями гематомы. Она грозила пациенту инсультом.

Такую особенность врачи называют «синдромом салона красоты». Дело в том, что расслоение стенки сосуда может сформироваться из-за переразгибания в шейном отделе позвоночника при мытье головы в парикмахерской.

Ростовчанин отметил, что действительно в тот день посещал салон красоты. Пациенту назначили лечение, которое помогло справиться с патологическим процессом и уберегло его от инсульта.

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Ранее ростовчанка перепутала уксус с водой и погибла от ожога.

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