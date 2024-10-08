rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 10:01

Published 8 октября, 10:01

Modified 8 октября, 10:03

Updated 8 октября, 10:03

В Ростовской области катастрофически не хватает инспекторов ГИБДД

В Ростовской области не хватает гаишников

8 октября 2024, 10:01
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области катастрофически не хватает инспекторов ГИБДД
В Ростовской области сотрудники управления ГИБДД испытывают дефицит рабочих кадров, сообщил начальник региональной Госавтоинспекции ГУ МВД по России Олег Богун.

Глава управления признался, что чаще всего инспекторы стараются покинуть службу, как только достигнут минимального пенсионного возраста. Сотрудники не могут выдержать серьезных нагрузок из-за изменения логистики и интенсивности дорожного движения, что вынуждает их просто сменить сферу деятельности. Всего не хватает около 10% инспекторов дорожного движения.

Улучшить условия труда для личного состава управления ГИБДД пытаются за счет поставки новых патрульных автомобилей. В рамках национального проекта старые транспортные средства заменили на машины марки Haval с хорошей технической комплектацией.

Ранее глава управления ГИБДД пристыдил коллег из-за ситуации на Сержантова в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублейЗарплаты воспитателей в Ростовской области выросли до 30 тысяч рублейРоссияне массово отказываются терпеть стресс на работе
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дорога#Работа#Дефицит кадров#ГИБДД#Дорожное движение#Инспектор#ГАИ
Подпишитесь