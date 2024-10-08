В Ростовской области не хватает гаишников

Posted 8 октября, 10:01
Published 8 октября, 10:01
Modified 8 октября, 10:03
Updated 8 октября, 10:03
Глава управления признался, что чаще всего инспекторы стараются покинуть службу, как только достигнут минимального пенсионного возраста. Сотрудники не могут выдержать серьезных нагрузок из-за изменения логистики и интенсивности дорожного движения, что вынуждает их просто сменить сферу деятельности. Всего не хватает около 10% инспекторов дорожного движения.
Улучшить условия труда для личного состава управления ГИБДД пытаются за счет поставки новых патрульных автомобилей. В рамках национального проекта старые транспортные средства заменили на машины марки Haval с хорошей технической комплектацией.