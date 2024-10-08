В Ростовской области не хватает гаишников

Глава управления признался, что чаще всего инспекторы стараются покинуть службу, как только достигнут минимального пенсионного возраста. Сотрудники не могут выдержать серьезных нагрузок из-за изменения логистики и интенсивности дорожного движения, что вынуждает их просто сменить сферу деятельности. Всего не хватает около 10% инспекторов дорожного движения.