Власти Ростова рассказали, когда в городе включат отопление

Posted 8 октября, 14:26
Published 8 октября, 14:26
Modified 8 октября, 14:28
Updated 8 октября, 14:28
Городская управа в ответ на вопросы жителей о дате старта отопительного сезона напомнила о регламенте запуска отопления. Топить в домах начинают после того, как в течение пяти дней в городе средняя температура воздуха держится на отметке ниже +8 градусов.
Пока что температурные значения в Ростове днём составляют около +22 — +25 градусов. Вечером в городе холодает до +10 — +15 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание придёт в город лишь в последнюю декаду октября. Тогда столбики термометров в течение пяти дней задержатся на отметках ниже +8 градусов. Но затем, уже в начале ноября, в городе снова потеплеет до +11 — +15 градусов в дневное время.
«Конкретная дата начала отопительного периода 2024–2025 гг. в городе Ростове-на-Дону ещё не определена», — заключили в администрации Ростова.
Ранее градоначальник Алексей Логвиненко заверял, что к зиме подготовлены все соцобъекты Ростова.