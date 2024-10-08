Власти Ростова рассказали, когда в городе включат отопление

Пока что температурные значения в Ростове днём составляют около +22 — +25 градусов. Вечером в городе холодает до +10 — +15 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание придёт в город лишь в последнюю декаду октября. Тогда столбики термометров в течение пяти дней задержатся на отметках ниже +8 градусов. Но затем, уже в начале ноября, в городе снова потеплеет до +11 — +15 градусов в дневное время.