Власти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде

Posted 8 октября, 13:29
Published 8 октября, 13:29
Modified 8 октября, 13:31
Updated 8 октября, 13:31
Система электроснабжения не выдержала повышенной нагрузки этим летом. Из-за этого в Ростовской области даже вводились веерные отключения света.
Власти заверяют, что всерьёз озаботились надёжностью электропитания в регионе. На базе «Россетей Юг» создана территориальная сетевая организация. Со следующего года она займётся ликвидацией последствий аварийных ситуаций, а также реконструирует энергообъекты.
Также правительство Ростовской области совместно с федеральными властями рассматривает увеличение трансформаторной мощности. В регионе хотят построить центр питания мощностью в 220 кВ и установить ещё одну дополнительную автотрансформаторную группу.
«Строительство центра питания в Ростовской агломерации с сопутствующим сетевым строительством предварительно проработано в проекте схемы и программы развития электроэнергетических систем России. Реализация проекта планируется уже в следующем году», — отметил замгубернатора Игорь Сорокин.
Ко всему прочему в области пообещали отремонтировать существующие электросети и построить новые.
Ранее сообщалось, что в частных и многоквартирных домах Ростова массово отключат электричество в начале октября из-за плановых работ на оборудовании.