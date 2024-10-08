Власти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде

Власти заверяют, что всерьёз озаботились надёжностью электропитания в регионе. На базе «Россетей Юг» создана территориальная сетевая организация. Со следующего года она займётся ликвидацией последствий аварийных ситуаций, а также реконструирует энергообъекты.