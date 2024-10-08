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Posted 8 октября, 13:29

Published 8 октября, 13:29

Modified 8 октября, 13:31

Updated 8 октября, 13:31

Власти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде

Власти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде

8 октября 2024, 13:29
Фото: «Россети Юг»
Власти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде
В Ростовской области приняли «комплексные меры» для повышения надёжности систем электроснабжения, сообщили в правительстве региона.

Система электроснабжения не выдержала повышенной нагрузки этим летом. Из-за этого в Ростовской области даже вводились веерные отключения света.

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Власти заверяют, что всерьёз озаботились надёжностью электропитания в регионе. На базе «Россетей Юг» создана территориальная сетевая организация. Со следующего года она займётся ликвидацией последствий аварийных ситуаций, а также реконструирует энергообъекты.

Также правительство Ростовской области совместно с федеральными властями рассматривает увеличение трансформаторной мощности. В регионе хотят построить центр питания мощностью в 220 кВ и установить ещё одну дополнительную автотрансформаторную группу.

Власти заверяют, что всерьёз озаботились надёжностью электропитания в регионе.Власти заверяют, что всерьёз озаботились надёжностью электропитания в регионе.
Власти заверяют, что всерьёз озаботились надёжностью электропитания в регионе.. Фото: «Россети Юг»

«Строительство центра питания в Ростовской агломерации с сопутствующим сетевым строительством предварительно проработано в проекте схемы и программы развития электроэнергетических систем России. Реализация проекта планируется уже в следующем году», — отметил замгубернатора Игорь Сорокин.

Ко всему прочему в области пообещали отремонтировать существующие электросети и построить новые.

Ранее сообщалось, что в частных и многоквартирных домах Ростова массово отключат электричество в начале октября из-за плановых работ на оборудовании.

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