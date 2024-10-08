«Вскрывшийся заговор»: как обслуживают дома на улице Коммунистической в Батайске

Однако, по оценкам «СПАРК», «УК „Приз“ — это компания с высоким риском, у которой отсутствует собственный капитал. „СПАРК“ предупреждает, что сумма строк „Капитал и резервы“, „Доходы будущих периодов“ последнего опубликованного баланса меньше нуля. Это означает, что в отчетном году „УК „Приз“ была „фундаментально“ убыточна, как сообщает „СПАРК“. То есть на покрытие убытков фирма использовала весь собственный капитал. Уточняется, что за последние 12 месяцев деятельность о ней отсутствует в ЕГРЮЛ.