«Вскрывшийся заговор»: как обслуживают дома на улице Коммунистической в Батайске

Posted 8 октября, 14:39
Published 8 октября, 14:39
Modified 8 октября, 14:41
Updated 8 октября, 14:41
Почему батайчане хотят сменить управляющую компанию, какой «заговор» вскрылся при подготовке статьи и что делать, если течет крыша дома — выяснял корреспондент RostovGazeta.
В редакцию продолжают поступать жалобы жителей Ростовской области на качество управления жилыми домами. Особенно их много — из Батайска. RostovGazeta рассказывала, как управляющая компания «захватила» дом на Урицкого, 7. Однако, как оказалось, это не единственная странная история.
Жительница дома на улице Коммунистической в Батайске Ирина [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что живет в квартире на последнем этаже.
«Квартиру я купила в 2010 году. Дом был новым, но крыша уже протекала. Сперва меня убеждали, что чинить крышу — это моя обязанность. Но мой этаж последний, надо мной крыша дома, именно она течет, и я должна ее чинить?» — недоумевает Ирина.
По словам батайчанки, крышу все-таки регулярно ремонтируют. Но делают это, по мнению собеседницы, тяп-ляп. Ремонт проводит якобы не организация, а отдельный человек. Поэтому, когда в одном месте течь прекращается — она появляется в другом.
«Например, в прошлом году вечером 8 марта, когда уже стемнело, пришел специалист — мужчина. Что-то делал, вроде починил. Но после его ухода крыша снова стала течь. Сейчас у меня в квартире сильно заливает застекленный балкон. Когда был ливень я не спала до пяти утра — собирала дождевую воду, чтобы не залить никого. В квартире у меня испорчен натяжной потолок. А за то, что я пытаюсь воевать с теми, кто не решает вопрос, мне в отместку выключают горячую воду — перекрывают насос», — жалуется собеседница.
Ирина подчеркивает, что у нее и прежде 10 лет не было горячей воды.
«Представляете, каково жить в таких условиях? Чтобы искупать внучку, помыть голову, приходилось греть ведра и чайники. На мои жалобы приходили представители обслуживающей организации. Только с их приходом горячая вода появлялась, и полотенцесушитель становился огненным. А когда они уходили, все снова становилось холодным», — рассказывает жительница дома.
По ее словам, однажды представители управления проговорились, что горячей воды нет потому, что якобы берегут насосы. К тому же в доме надо менять трубы.
«То есть у нас стоят насосы подкачки и подогрева воды, а нам рекомендовали ставить бойлеры? Многие тогда поставили. А я 10 лет грела ведра и чайники», — возмущается батайчанка.
А потом появился новый сантехник. Теперь в доме уже больше года есть горячая вода. По словам Ирины, новый сантехник признался, что трубы он якобы не менял, а просто «почистил ситечки».
Собеседница жалуется и на огромные коммунальные платежи, которые начисляются к оплате.
«В нашем доме есть консьержки. Их наличие предусмотрел еще застройщик. Оплату за это нам начисляют по квадратным метрам — выходит по 1, 5 — 2 тысячи рублей. Много лет у нас значился консьерж-лифтер, и это вызывало много вопросов. Три года мы доказывали, что лифтер — это обязательная единица, которая должна получать зарплату из технического обслуживания», — отмечает Ирина.
Недоумение жителей, по словам батайчанки, вызывает и то, что в ТСЖ объединили три дома на разных участках. При этом само ТСЖ, по словам собеседницы, существует якобы только «на бумаге».
Недовольные качеством управления жители обращались в Госжилинспекцию. Но оттуда пришел ответ, напоминающий о наличии протокола голосования.
«Нам объяснили, что мы сами проголосовали за это. Поэтому теперь мы решили сменить управление домом», — говорит Ирина.
Однако, по словам собеседницы, многие собственники жилья выступают против смены управления домом — они не понимают, кто по факту занимается обслуживанием.
По информации из открытых источников, управление домом осуществляет ТСЖ «Быстрый». Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.
Во всех этих десятиэтажках, по словам Ирины, якобы схожая ситуация. Есть проблемы с состоянием крыш и с наличием горячей воды.
ТСЖ «Быстрый» располагается в одном из обслуживаемых домов на Коммунистической в Батайске. Однако номер телефона ТСЖ указан ростовский. Принадлежит он сервисной компании ООО СК «Приз».
«Фактически, наше ТСЖ находится в Ростове. Но, как говорит работник „Приза“ — а она у нас называется „квартальная“, председатель ТСЖ якобы освобождена от работы и зарплату не получает. А компания „Приз“, которая управляет нашим домом, находится в Ростове на Текучева», — объясняет Ирина.
Председателем правления ТСЖ «Быстрый» значится Ольга Науменко. С 2008 по 2009 год Председателем правления ТСЖ был Андрей Смехунов.
Бенефициар ООО СК «Приз» — Елена Смехунова, а директор— Михаил Богомолов.
Согласно информации на официальном сайте, сервисная компания ООО СК «Приз» занимается управлением и техническим обслуживанием объединений собственников жилья.
Любопытно, что у бенефициара и директора этой фирмы есть и другая компания в Ростове с похожим названием — ООО «УК „Приз“. Зарегистрирована она по тому же адресу на Текучева.
Основной вид деятельности «УК „Приз“ — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Однако, по оценкам «СПАРК», «УК „Приз“ — это компания с высоким риском, у которой отсутствует собственный капитал. „СПАРК“ предупреждает, что сумма строк „Капитал и резервы“, „Доходы будущих периодов“ последнего опубликованного баланса меньше нуля. Это означает, что в отчетном году „УК „Приз“ была „фундаментально“ убыточна, как сообщает „СПАРК“. То есть на покрытие убытков фирма использовала весь собственный капитал. Уточняется, что за последние 12 месяцев деятельность о ней отсутствует в ЕГРЮЛ.
Проверяя полученную информацию, корреспондент RostovGazeta так и не получил комментарий у председателя ТСЖ «Быстрый» — на мобильный никто не отвечал.
Однако при обращении на городской номер СК «Приз» подтвердили, что действительно обслуживают три дома в Батайске. Уточнив, что обслуживают — технически. Правда, корреспондента тут же попросили назвать фамилии недовольных жильцов, которые обратились в редакцию. Но эта информация разглашению не подлежит.
Услышать мнение бенефициара «УК „Приз“ и ООО СК „Приз“ Елены Смехуновой не получилось. После уточнения личности корреспондента, в СК „Приз“ проигнорировали эту просьбу и заверили, что крыша в домах не течет, и это — наглая ложь.
«Люди, которые к вам обратились, пытаются навести тень на плетень. Спонсируемые другой управляющей компанией, они пытаются провести незаконное собрание. И увести эти дома, поскольку им заплатили, в другую управляющую компанию», — заявила финансовый директор Светлана Изумрудова.
На вопрос корреспондента о том, известно ли «Призу», кто именно заплатил некоторым жильцам дома за переход в другую УК, в компании ответили утвердительно. Однако сообщить название этой «хитрой» УК отказались.
«Такую информацию я не готова давать по телефону», — заявила оппонент и пообещала раскрыть тайну в ответе на официальный запрос RostovGazeta.
Собеседница добавила, что находящиеся в управлении дома ведены в строй в 2009 году. Кровля в них изнашивается.
«Мы ее, безусловно, ремонтируем. На сегодняшний момент к сезону она не течет. Все, что по гарантии надо было — застройщик выполнял. На одном из подъездов застройщик переделывал кровлю заново, все снимал и переделывал. Поэтому то, что говорят люди — это сплетни и непроверенные слухи», — подчеркнула финдиректор СК «Приз».
С вопросами о том, кто из действующих на рынке управляющих компаний «проспонсировал» жителям «незаконный» переход голосованием в другую УК, как об этом стало известно СК «Приз», и какую сумму за это получили люди — редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Член штаба ОНФ Ростовской области, координатор направления «Жилье и городская среда» Денис Касьянов отмечает, что в Ростовской области насчитывается большое число управляющих компаний. Однако часть из них создавалась для того, чтобы работать недобросовестно.
Спикер рассказывает, что десять лет назад в регионе наблюдалась практика фирм-одногодок. Это когда создавалась УК, брала под управление ряд домов, жители платили по счетам, и не видели никакой работы. Через год компания закрывалась и появлялась новая — такая же, но с незначительным изменением в названии.
«К счастью, таких УК сегодня становится меньше. Но они все еще присутствуют. На законодательном уровне, в том числе и на федеральном, эту проблематику видят. Вносятся поправки, которые препятствуют недобросовестным организациям работать на рынке», — отмечает Денис Касьянов.
По словам собеседника, в Ростовской области действуют региональные меры. В частности, существует реестр управляющих компаний. Он основан на рейтинге УК, который складывается из ряда показателей. В их числе — отзывы граждан, проверки Госжилинспекции, прокуратуры. Если рейтинг ниже обозначенного, в отношении управляющей организации принимаются жесткие меры — вплоть до лишения лицензии.
На федеральном уровне принят закон, который запрещает учредителям лишенных лицензии компаний из негативного списка в течение определенного времени регистрировать новые юрлица.
Прежде всего, эксперт рекомендует обратиться к руководителю УК или ТСЖ, чтобы разобраться в причине течи кровли. Одно дело, если управляющая компания бездействует. В этом случае, по совету собеседника, нужно обращаться в Госжилинспекцию. Если и там вопрос спускают на тормоза — в прокуратуру.
Но если управляющая организация ставит латки на крышу, ремонтирует, а это не помогает потому, что дому требуется капремонт — решать вопрос следует по-другому.
«В моей практике было много подобных случаев. Например, пятиэтажка на 40-летии Победы в Ростове. Мы выезжали туда с инспекцией и видели, какой кошмар там происходит. Люди ставили до 30 тазиков! Выяснилось, что управляющая компания уже не в силах что-то предпринять — крыша требует капитального ремонта», — рассказывает Денис Касьянов.
Однако жалобы многих ростовчан и связаны со странными графиками проведения капитальных работ. Например, когда в доме течет кровля, а ее капремонт запланирован лишь на 2035 год.
«Актуализация программы капитальных ремонтов — это та задача, которой я занимаюсь не один год. Приняты поправки, что актуализация капитальных ремонтов в региональной программе должна происходить каждые три года. На федеральном уровне принят закон, обязующий проводить техническую оценку зданий перед выходом на капремонт», — подчеркивает эксперт.
И это, по словам собеседника, правильно. Не имеет смысла ремонтировать фасад дома, у которого течет крыша. При этом, как рассказывает эксперт, доходит до абсурда, когда по программе капремонта ремонтируются аварийные дома, планирующиеся под снос.
«Это свидетельствует о том, насколько неактуальная база графиков капремонта. Она создавалась в 2013–2014 годах, и, мягко говоря, с потолка — экспертизы домов не проводились. Новые поправки в закон призваны устранить эту проблему», — резюмирует Денис Касьянов.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане недовольны капитальным ремонтом многоквартирных домов.