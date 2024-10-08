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Posted 8 октября, 14:39

Published 8 октября, 14:39

Modified 8 октября, 14:41

Updated 8 октября, 14:41

«Вскрывшийся заговор»: как обслуживают дома на улице Коммунистической в Батайске

«Вскрывшийся заговор»: как обслуживают дома на улице Коммунистической в Батайске

8 октября 2024, 14:39
Фото: rostovgazeta.ru
«Вскрывшийся заговор»: как обслуживают дома на улице Коммунистической в Батайске
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию обратилась жительница дома на улице Коммунистической в Батайске. Собеседница пожаловалась на протекающую крышу десятиэтажного дома, из-за которой она каждый раз с ужасом ждет дождя. Однако при выяснении ситуации оказалось, что проблема кроется гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Почему батайчане хотят сменить управляющую компанию, какой «заговор» вскрылся при подготовке статьи и что делать, если течет крыша дома — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Новый дом с протекающей крышей

В редакцию продолжают поступать жалобы жителей Ростовской области на качество управления жилыми домами. Особенно их много — из Батайска. RostovGazeta рассказывала, как управляющая компания «захватила» дом на Урицкого, 7. Однако, как оказалось, это не единственная странная история.

Жительница дома на улице Коммунистической в Батайске Ирина [имя изменено — прим. редакции] рассказывает, что живет в квартире на последнем этаже.

«Квартиру я купила в 2010 году. Дом был новым, но крыша уже протекала. Сперва меня убеждали, что чинить крышу — это моя обязанность. Но мой этаж последний, надо мной крыша дома, именно она течет, и я должна ее чинить?» — недоумевает Ирина.

По словам батайчанки, крышу все-таки регулярно ремонтируют. Но делают это, по мнению собеседницы, тяп-ляп. Ремонт проводит якобы не организация, а отдельный человек. Поэтому, когда в одном месте течь прекращается — она появляется в другом.

«Например, в прошлом году вечером 8 марта, когда уже стемнело, пришел специалист — мужчина. Что-то делал, вроде починил. Но после его ухода крыша снова стала течь. Сейчас у меня в квартире сильно заливает застекленный балкон. Когда был ливень я не спала до пяти утра — собирала дождевую воду, чтобы не залить никого. В квартире у меня испорчен натяжной потолок. А за то, что я пытаюсь воевать с теми, кто не решает вопрос, мне в отместку выключают горячую воду — перекрывают насос», — жалуется собеседница.
«Сейчас у меня в квартире сильно заливает застекленный балкон.»«Сейчас у меня в квартире сильно заливает застекленный балкон.»
«Сейчас у меня в квартире сильно заливает застекленный балкон.». Фото: pxhere. иллюстрация
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Проблема в «ситечках»

Ирина подчеркивает, что у нее и прежде 10 лет не было горячей воды.

«Представляете, каково жить в таких условиях? Чтобы искупать внучку, помыть голову, приходилось греть ведра и чайники. На мои жалобы приходили представители обслуживающей организации. Только с их приходом горячая вода появлялась, и полотенцесушитель становился огненным. А когда они уходили, все снова становилось холодным», — рассказывает жительница дома.

По ее словам, однажды представители управления проговорились, что горячей воды нет потому, что якобы берегут насосы. К тому же в доме надо менять трубы.

«То есть у нас стоят насосы подкачки и подогрева воды, а нам рекомендовали ставить бойлеры? Многие тогда поставили. А я 10 лет грела ведра и чайники», — возмущается батайчанка.

А потом появился новый сантехник. Теперь в доме уже больше года есть горячая вода. По словам Ирины, новый сантехник признался, что трубы он якобы не менял, а просто «почистил ситечки».

«А я 10 лет грела ведра и чайники», — возмущается батайчанка.«А я 10 лет грела ведра и чайники», — возмущается батайчанка.
«А я 10 лет грела ведра и чайники», — возмущается батайчанка.. Фото: Pxhere. иллюстрация
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ТСЖ «на бумаге»

Собеседница жалуется и на огромные коммунальные платежи, которые начисляются к оплате.

«В нашем доме есть консьержки. Их наличие предусмотрел еще застройщик. Оплату за это нам начисляют по квадратным метрам — выходит по 1, 5 — 2 тысячи рублей. Много лет у нас значился консьерж-лифтер, и это вызывало много вопросов. Три года мы доказывали, что лифтер — это обязательная единица, которая должна получать зарплату из технического обслуживания», — отмечает Ирина.

Недоумение жителей, по словам батайчанки, вызывает и то, что в ТСЖ объединили три дома на разных участках. При этом само ТСЖ, по словам собеседницы, существует якобы только «на бумаге».

Недовольные качеством управления жители обращались в Госжилинспекцию. Но оттуда пришел ответ, напоминающий о наличии протокола голосования.

«Нам объяснили, что мы сами проголосовали за это. Поэтому теперь мы решили сменить управление домом», — говорит Ирина.

Однако, по словам собеседницы, многие собственники жилья выступают против смены управления домом — они не понимают, кто по факту занимается обслуживанием.

При этом само ТСЖ, по словам собеседницы, существует якобы только «на бумаге».При этом само ТСЖ, по словам собеседницы, существует якобы только «на бумаге».
При этом само ТСЖ, по словам собеседницы, существует якобы только «на бумаге».. Фото: Pxhere. иллюстрация
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Освобождение от работы

По информации из открытых источников, управление домом осуществляет ТСЖ «Быстрый». Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.

Во всех этих десятиэтажках, по словам Ирины, якобы схожая ситуация. Есть проблемы с состоянием крыш и с наличием горячей воды.

ТСЖ «Быстрый» располагается в одном из обслуживаемых домов на Коммунистической в Батайске. Однако номер телефона ТСЖ указан ростовский. Принадлежит он сервисной компании ООО СК «Приз».

«Фактически, наше ТСЖ находится в Ростове. Но, как говорит работник „Приза“ — а она у нас называется „квартальная“, председатель ТСЖ якобы освобождена от работы и зарплату не получает. А компания „Приз“, которая управляет нашим домом, находится в Ростове на Текучева», — объясняет Ирина.
Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.
Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.
Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.
Всего на обслуживании ТСЖ находится три дома в Батайске на улице Коммунистической — № 195Б, 197А корпус 1 и 197А корпус 2.. Фото: Яндекс. Карты
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Разные «Призы»

Председателем правления ТСЖ «Быстрый» значится Ольга Науменко. С 2008 по 2009 год Председателем правления ТСЖ был Андрей Смехунов.

Бенефициар ООО СК «Приз» — Елена Смехунова, а директор— Михаил Богомолов.

Согласно информации на официальном сайте, сервисная компания ООО СК «Приз» занимается управлением и техническим обслуживанием объединений собственников жилья.

Любопытно, что у бенефициара и директора этой фирмы есть и другая компания в Ростове с похожим названием — ООО «УК „Приз“. Зарегистрирована она по тому же адресу на Текучева.

Основной вид деятельности «УК „Приз“ — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Однако, по оценкам «СПАРК», «УК „Приз“ — это компания с высоким риском, у которой отсутствует собственный капитал. „СПАРК“ предупреждает, что сумма строк „Капитал и резервы“, „Доходы будущих периодов“ последнего опубликованного баланса меньше нуля. Это означает, что в отчетном году „УК „Приз“ была „фундаментально“ убыточна, как сообщает „СПАРК“. То есть на покрытие убытков фирма использовала весь собственный капитал. Уточняется, что за последние 12 месяцев деятельность о ней отсутствует в ЕГРЮЛ.

Любопытно, что у бенефициара и директора этой фирмы есть и другая компания в Ростове с похожим названием — ООО «УК „Приз“.Любопытно, что у бенефициара и директора этой фирмы есть и другая компания в Ростове с похожим названием — ООО «УК „Приз“.
Любопытно, что у бенефициара и директора этой фирмы есть и другая компания в Ростове с похожим названием — ООО «УК „Приз“.. Фото: Яндекс. Карты
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Тень на плетень

Проверяя полученную информацию, корреспондент RostovGazeta так и не получил комментарий у председателя ТСЖ «Быстрый» — на мобильный никто не отвечал.

Однако при обращении на городской номер СК «Приз» подтвердили, что действительно обслуживают три дома в Батайске. Уточнив, что обслуживают — технически. Правда, корреспондента тут же попросили назвать фамилии недовольных жильцов, которые обратились в редакцию. Но эта информация разглашению не подлежит.

Услышать мнение бенефициара «УК „Приз“ и ООО СК „Приз“ Елены Смехуновой не получилось. После уточнения личности корреспондента, в СК „Приз“ проигнорировали эту просьбу и заверили, что крыша в домах не течет, и это — наглая ложь.

«Люди, которые к вам обратились, пытаются навести тень на плетень. Спонсируемые другой управляющей компанией, они пытаются провести незаконное собрание. И увести эти дома, поскольку им заплатили, в другую управляющую компанию», — заявила финансовый директор Светлана Изумрудова.

На вопрос корреспондента о том, известно ли «Призу», кто именно заплатил некоторым жильцам дома за переход в другую УК, в компании ответили утвердительно. Однако сообщить название этой «хитрой» УК отказались.

«Такую информацию я не готова давать по телефону», — заявила оппонент и пообещала раскрыть тайну в ответе на официальный запрос RostovGazeta.

Собеседница добавила, что находящиеся в управлении дома ведены в строй в 2009 году. Кровля в них изнашивается.

Кровля в домах со временем изнашиваетсяКровля в домах со временем изнашивается
Кровля в домах со временем изнашивается. Фото: НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области. иллюстрация
«Мы ее, безусловно, ремонтируем. На сегодняшний момент к сезону она не течет. Все, что по гарантии надо было — застройщик выполнял. На одном из подъездов застройщик переделывал кровлю заново, все снимал и переделывал. Поэтому то, что говорят люди — это сплетни и непроверенные слухи», — подчеркнула финдиректор СК «Приз».

С вопросами о том, кто из действующих на рынке управляющих компаний «проспонсировал» жителям «незаконный» переход голосованием в другую УК, как об этом стало известно СК «Приз», и какую сумму за это получили люди — редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

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Усиление мер контроля

Член штаба ОНФ Ростовской области, координатор направления «Жилье и городская среда» Денис Касьянов отмечает, что в Ростовской области насчитывается большое число управляющих компаний. Однако часть из них создавалась для того, чтобы работать недобросовестно.

Спикер рассказывает, что десять лет назад в регионе наблюдалась практика фирм-одногодок. Это когда создавалась УК, брала под управление ряд домов, жители платили по счетам, и не видели никакой работы. Через год компания закрывалась и появлялась новая — такая же, но с незначительным изменением в названии.

«К счастью, таких УК сегодня становится меньше. Но они все еще присутствуют. На законодательном уровне, в том числе и на федеральном, эту проблематику видят. Вносятся поправки, которые препятствуют недобросовестным организациям работать на рынке», — отмечает Денис Касьянов.

По словам собеседника, в Ростовской области действуют региональные меры. В частности, существует реестр управляющих компаний. Он основан на рейтинге УК, который складывается из ряда показателей. В их числе — отзывы граждан, проверки Госжилинспекции, прокуратуры. Если рейтинг ниже обозначенного, в отношении управляющей организации принимаются жесткие меры — вплоть до лишения лицензии.

На федеральном уровне принят закон, который запрещает учредителям лишенных лицензии компаний из негативного списка в течение определенного времени регистрировать новые юрлица.

Если рейтинг ниже обозначенного, в отношении управляющей организации принимаются жесткие меры — вплоть до лишения лицензии.Если рейтинг ниже обозначенного, в отношении управляющей организации принимаются жесткие меры — вплоть до лишения лицензии.
Если рейтинг ниже обозначенного, в отношении управляющей организации принимаются жесткие меры — вплоть до лишения лицензии.. Фото: Министерство ЖКХ Ростовской области. иллюстрация
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Но что делать, если крыша течет

Прежде всего, эксперт рекомендует обратиться к руководителю УК или ТСЖ, чтобы разобраться в причине течи кровли. Одно дело, если управляющая компания бездействует. В этом случае, по совету собеседника, нужно обращаться в Госжилинспекцию. Если и там вопрос спускают на тормоза — в прокуратуру.

Но если управляющая организация ставит латки на крышу, ремонтирует, а это не помогает потому, что дому требуется капремонт — решать вопрос следует по-другому.

«В моей практике было много подобных случаев. Например, пятиэтажка на 40-летии Победы в Ростове. Мы выезжали туда с инспекцией и видели, какой кошмар там происходит. Люди ставили до 30 тазиков! Выяснилось, что управляющая компания уже не в силах что-то предпринять — крыша требует капитального ремонта», — рассказывает Денис Касьянов.
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Однако жалобы многих ростовчан и связаны со странными графиками проведения капитальных работ. Например, когда в доме течет кровля, а ее капремонт запланирован лишь на 2035 год.

«Актуализация программы капитальных ремонтов — это та задача, которой я занимаюсь не один год. Приняты поправки, что актуализация капитальных ремонтов в региональной программе должна происходить каждые три года. На федеральном уровне принят закон, обязующий проводить техническую оценку зданий перед выходом на капремонт», — подчеркивает эксперт.

И это, по словам собеседника, правильно. Не имеет смысла ремонтировать фасад дома, у которого течет крыша. При этом, как рассказывает эксперт, доходит до абсурда, когда по программе капремонта ремонтируются аварийные дома, планирующиеся под снос.

Но если управляющая организация ставит латки на крышу, ремонтирует, а это не помогает потому, что дому требуется капремонт — решать вопрос следует по-другому.Но если управляющая организация ставит латки на крышу, ремонтирует, а это не помогает потому, что дому требуется капремонт — решать вопрос следует по-другому.
Но если управляющая организация ставит латки на крышу, ремонтирует, а это не помогает потому, что дому требуется капремонт — решать вопрос следует по-другому.. Фото: НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области. иллюстрация
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«Это свидетельствует о том, насколько неактуальная база графиков капремонта. Она создавалась в 2013–2014 годах, и, мягко говоря, с потолка — экспертизы домов не проводились. Новые поправки в закон призваны устранить эту проблему», — резюмирует Денис Касьянов.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане недовольны капитальным ремонтом многоквартирных домов.

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